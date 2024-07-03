晚期乳癌患者術後「出疹」竟是復發 醫提醒：4幾項須注意

林小姐2年前在乳房處摸到硬塊，經檢查為乳癌第3期，經化療並以手術切除整個乳房，其主治醫師、台灣乳房醫學會理事長陳守棟卻在術後2個月，看到手術傷口處「類似紅疹」的疑似復發跡象，進行更大範圍切除後，移植腹部皮膚重建，因皮膚出現小面積壞死，無法接受放射治療鞏固療效，故先以細胞周期抑制劑控制，用藥至今未見復發跡象。

陳守棟指出，術後他在林小姐乳房傷口附近看到類似紅疹的小紅點，當即判斷是腫瘤復發，安排她接受治療，細胞周期抑制劑機轉，是抑制細胞分裂循環，避免細胞癌化；乳癌早期與晚期的治療目標存在巨大差異，若能在早期發現、及早治療，有望幫助癌友「邁向治癒」；若已為晚期，治療目標僅能以「延長存活」為目標，只能持續治療控制病情，延緩死亡。

乳癌防治基金會董事長張金堅說，根據基金會調查，乳癌復發是病友最擔憂的問題，高達65%患者希望進一步了解如何處理復發問題；乳癌復發形同患者「人生未爆彈」，對癌友生理與心理造成雙重打擊。與其他癌別相比，乳癌發生率一直居高不下，健保署3月通過細胞周期抑制劑給付，對病友而言是一大福音。

三軍總醫院一般外科及乳房外科主治醫師馮安捷表示，臨床上依照「淋巴結陽性、腫瘤大小、腫瘤細胞分化程及Ki-67（癌症生長）指數」共4項標準判斷復發風險，其中「淋巴結陽性」為最重要的復發因子，若淋巴結轉移4顆以上，風險越高；或淋巴結轉移3顆以下，且符合腫瘤大於等於5公分、Ki-67指數大於20%、腫瘤分化程度第三級等其中一項條件也屬於高復發風險族群。