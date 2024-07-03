乳癌術後不到2個月復發 醫揭4大高風險因子

乳癌是台灣女性頭號殺手，復發更是噩夢，今年48歲林小姐2年前確診乳癌，術後不到2個月、傷口還沒癒合就復發，醫師點出4大風險因子，今年起健保給付的新藥可望成避免復發新武器。

林小姐回憶2年前自行摸到腫塊，但不願面對真相的她延遲很長一段時間才就醫，終於下定決心走進診間，醫師果然判定是乳癌，懷著害怕的心情接受開刀治療，不料開完刀不到2個月又摸到「小米粒」，醫師非常緊張，擔心是不好的東西，結果切片證實復發。

幸好，林小姐即時使用細胞週期抑制劑，用藥1年至今未復發。乳癌為台灣女性十大癌症發生率之冠，不僅每年確診人口數破萬，乳癌防治基金會董事長張金堅今天在記者會分享，根據基金會去年最新調查發現，「復發轉移」是乳癌病友最擔心的問題第1名。

台灣乳房醫學會理事長陳守棟說，根據最新癌症登記報告指出，台灣高達8成乳癌患者初次診斷時為早期，最早期乳癌患者而言，復發率下降，死亡率隨之減少，但相較於歐洲國家乳癌死亡率從1995年起陸續下降，台灣乳癌死亡率至今仍未見減少趨勢，更是近6年癌症死亡率的前3名。

陳守棟認為，「復發」是台灣達成乳癌治癒目標的一大阻礙，以乳癌最大宗荷爾蒙陽性為例，高復發風險族群術後約3成面臨復發風險，現階段國際指引都建議，早期荷爾蒙陽性乳癌高復發風險族，應於手術後進行輔助性荷爾蒙療法併用細胞週期抑制劑新藥，今年起納入健保給付。

三軍總醫院一般外科及乳房外科主治醫師馮安捷說，不少乳癌患者在手術後，誤以為已經完成治療，忽視自身可能屬於高復發風險族群。提醒患者注意「淋巴結陽性、腫瘤大小、腫瘤細胞分化程及Ki-67癌症生長指數」，是4大復發高風險因子，其中淋巴結陽性為重要復發因子。

荷爾蒙陽性、淋巴結陽性早期乳癌高復發風險族群，若術後未積極控制，5年存活率恐與難纏的三陰性乳癌一樣低。馮安捷說，以化療、荷爾蒙治療作為術後輔助性治療，復發風險降低15%至20%，細胞週期抑制劑像「煞車系統」，減少癌細胞捲土重來可能性 ，復發風險可降低3成。