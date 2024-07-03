快訊

獨／去年背部劇痛「對外稱開刀」 汪建民證實罹肺腺癌4期暴瘦現身

公視前女主播出任民進黨發言人 舅舅是政院工程會主委陳金德

25歲男警突倒地！跑步竟休克不治 今相驗結果出爐

法國外亞維儂術節開幕 主題國台灣藝術團隊受邀大遊行

中央社／ 台北3日電
第58屆外亞維儂藝術節2日正式開跑，台灣今年擔任藝術節首創的主題國，台灣多個團隊由文化部駐法國台灣文化中心主任胡晴舫帶隊。圖／胡晴舫提供
第58屆外亞維儂藝術節2日正式開跑，台灣今年擔任藝術節首創的主題國，台灣多個團隊由文化部駐法國台灣文化中心主任胡晴舫帶隊。圖／胡晴舫提供

第58屆外亞維儂藝術節2日正式開跑，台灣今年擔任藝術節首創的主題國，台灣多個團隊文化部駐法國台灣文化中心主任胡晴舫帶隊，跟著外亞聯盟大會成員及鼓樂隊大遊行，吸引群眾目光。

巴文中心主任胡晴舫表示，30年前因為巴文中心的成立，開啟了台灣藝術團隊在歐洲及國際文化盛會嶄露頭角的契機。今年台灣擔任外亞維儂藝術節首屆主題國，「是慶祝巴文中心30週年最詩意不過的方式。」胡晴舫說，以文化為語言，用藝術發聲，展現了台灣社會的創意及多元活力。

根據文化部今天發布的新聞稿，台灣藝術團隊包括滯留島舞蹈劇場舞者動感輕快的街邊演出，帶動兩旁觀眾跟著擺動身體；曉劇場「馬克白夫人－羅丹計畫」3名舞者的妝髮搶眼，接收來自四面八方的「注目禮」；創造焦點馬戲成員在隊伍停頓的幾秒內，一蹦向上疊高成3層的人梯，完美展現女力。

外亞維儂藝術節大會村（Village du Off）現場，「台灣人的臉」展出300幅台灣人的肖像照片，這是由Plan b攜手JR Inside Out團隊連夜一幅幅貼滿整個會場，呈現彰化鹿港、新竹竹東、桃園中壢、台南安平與台北士東等6個具文化代表性的市場人物面孔，展現了台灣的多元文化、自由精神及正向能量。

文化部表示，現在正在亞爾國際攝影節展出的台灣藝術家王俊傑、張君懿，黎明技術學院戲劇系主任殷雪梅、師大文化田野調查團帶隊教授何康國，也將為接下來3週台灣擔任外亞維儂藝術節主題國的電影放映、文學出版、視覺展覽等豐富節目熱鬧接力。

團隊 文化部 藝術節

延伸閱讀

10名陸媒記者駐台 文化部盼文化交流和平對等

三軍儀隊移自由廣場？李遠：不會讓儀隊日曬雨淋

金曲35／巴奈「天安門說」引爆政治地雷 文化部發聲明道歉

金曲35／熱狗麥克風消音、巴奈得獎感言被刪 文化部火速道歉了

相關新聞

下班帶傘！雨彈升級雨區擴大 9縣市豪大雨特報下到晚上

下班帶傘，雨彈升級，雨區也擴大，中央氣象署下午16時20分針對嘉義縣等9縣市發布豪雨或大雨特報，恐下到晚上。

4縣市大雷雨轟1小時 8縣市大雨特報下到晚上

中央氣象署下午15時25分針對桃竹苗等8縣市發布大雨特報，恐下到晚上。

「照騙」成常態？兒盟：7成兒少容貌焦慮 4成5修圖才敢上傳照片

社群媒體「主題標籤」的機制，再加上明星網紅「高富帥」或「白富美」的推波助瀾，兒少為了在社交平台上展現最光鮮亮麗的一面，也...

晚期乳癌患者術後「出疹」竟是復發 醫提醒：4幾項須注意

林小姐2年前在乳房處摸到硬塊，經檢查為乳癌第3期，經化療並以手術切除整個乳房，其主治醫師、台灣乳房醫學會理事長陳守棟卻在...

長期胃食道逆流喉嚨有異物感 醫：小心巴瑞特食道症找上門

胃食道逆流可謂現代人常見的文明病，台南一名50多歲陳姓男子就長期受胃酸逆流困擾，喉嚨更時常感到「卡卡」有異物感，前往成大...

迎接「臺灣國際熱氣球嘉年華」！臺東限定7-ELEVEN販售三麗鷗官方授權小物

「2024年臺灣國際熱氣球嘉年華」即將於7月6日至8月19日盛大展開，7-ELEVEN為迎接大批觀光旅客湧入臺東地區，不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。