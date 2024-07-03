法國外亞維儂術節開幕 主題國台灣藝術團隊受邀大遊行

第58屆外亞維儂藝術節2日正式開跑，台灣今年擔任藝術節首創的主題國，台灣多個團隊由文化部駐法國台灣文化中心主任胡晴舫帶隊，跟著外亞聯盟大會成員及鼓樂隊大遊行，吸引群眾目光。

巴文中心主任胡晴舫表示，30年前因為巴文中心的成立，開啟了台灣藝術團隊在歐洲及國際文化盛會嶄露頭角的契機。今年台灣擔任外亞維儂藝術節首屆主題國，「是慶祝巴文中心30週年最詩意不過的方式。」胡晴舫說，以文化為語言，用藝術發聲，展現了台灣社會的創意及多元活力。

根據文化部今天發布的新聞稿，台灣藝術團隊包括滯留島舞蹈劇場舞者動感輕快的街邊演出，帶動兩旁觀眾跟著擺動身體；曉劇場「馬克白夫人－羅丹計畫」3名舞者的妝髮搶眼，接收來自四面八方的「注目禮」；創造焦點馬戲成員在隊伍停頓的幾秒內，一蹦向上疊高成3層的人梯，完美展現女力。

外亞維儂藝術節大會村（Village du Off）現場，「台灣人的臉」展出300幅台灣人的肖像照片，這是由Plan b攜手JR Inside Out團隊連夜一幅幅貼滿整個會場，呈現彰化鹿港、新竹竹東、桃園中壢、台南安平與台北士東等6個具文化代表性的市場人物面孔，展現了台灣的多元文化、自由精神及正向能量。

文化部表示，現在正在亞爾國際攝影節展出的台灣藝術家王俊傑、張君懿，黎明技術學院戲劇系主任殷雪梅、師大文化田野調查團帶隊教授何康國，也將為接下來3週台灣擔任外亞維儂藝術節主題國的電影放映、文學出版、視覺展覽等豐富節目熱鬧接力。