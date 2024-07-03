避免高原性禽流感大爆發 無腳本模擬指揮中心再度開設

衛福部與台東縣府合辦「113年度生物病原災害防救演習」，疾管署發言人曾淑慧說，今年度為首次採用以半預警、無腳本方式，模擬真實災害，希望藉由演習了解中央跟地方合作是否有精進之處，情境包括「禽場檢出高病原性禽流感及接觸者健康追蹤」、「個案通報及收治」、「接觸者收容安置」等。

曾淑慧說，以往的演習有腳本，本次為首次半預警無腳本方式模擬真實災害，例如僅單位僅知道7月1日至5日有演習，但對於演習內容跟確切問題並不了解，問題包含「有獸醫出現結膜炎該怎麼處置？」。本次演習由衛福部次長周志浩帶隊，並邀集專家學者擔任評核官評核小組，針對演練重點項目及參演人員之表現提出具體建議。

曾淑慧說，本次演習情境設定為，世界衛生組織（WHO）因應東亞國家發生禽流感人傳人疫情，已公布全球新型A型流感（H5N1）疫情為國際公共衛生緊急事件，我國已開設中央流行疫情指揮中心，且國內已陸續接獲境外移入通報個案，並在台東縣某禽場檢出高病原性H5N1禽流感，且接觸者出現發燒等症狀。

演習當日在現場發布3大應變情境，包括「禽場檢出高病原性禽流感及接觸者健康追蹤」、「個案通報及收治」、「接觸者收容安置」等，採取兵棋推演與實兵演習之混和演習方式，分別於台東縣政府大禮堂及衛福利台東醫院辦理，，並於演習後由評核官進行事件後即時反饋，達到有效的縱、橫向跨單位整合及意見交流。

曾淑慧表示，國際禽流感疫情及美國乳牛感染禽流感事件仍持續，且有零星散發人類病例，新型A型流感仍為具大流行潛勢之新興傳染病，我國除持續整備相關防治工作，透過本次演習，有助於持續精進現行的防疫作為和盤整資源，守護國民健康。