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鋼琴家加吉耶夫首度訪台 音樂會重溫蕭邦大賽現場

中央社／ 台北3日電

鋼琴家加吉耶夫2021年拿到波蘭華沙國際蕭邦鋼琴大賽第2名以及「齊瑪曼獎」，應鵬博藝術之邀將首度訪台，帶來多首蕭邦樂作，也讓台灣樂迷有機會重溫大賽現場精湛表現。

加吉耶夫（Alexander Gadjiev）表示，他生命中最驕傲的事除了高中期末考滿分之外，就屬在蕭邦大賽當中拿到最佳蕭邦奏鳴曲詮釋的「齊瑪曼獎」，「這比我拿到蕭邦大賽第2名還要高興，因為我真的很愛蕭邦的奏鳴曲。」

加吉耶夫1994年出生於義大利與斯洛維尼亞交界小鎮戈里齊亞（Gorizia），9歲首次與樂團演出，10歲舉行獨奏會。2013年加吉耶夫參加「義大利最年輕人才競賽」（Premio Venezia）拿到首獎，後赴薩爾茲堡莫札特音樂學院、柏林漢斯．艾斯勒音樂院畢業，一路拿獎，展開演奏生涯。

加吉耶夫熱愛巡演，他說：「這是樂迷能直接認識我的方式，讓我在閱讀樂譜的孤獨中，同時獲得深刻的養分。」

根據鵬博藝術提供的新聞資料，這次獨奏會上半場曲目，加吉耶夫選擇李斯特與蕭邦的作品，「這是兩位出生僅相差一年多的偉大人物之間的對話；他們某種程度彼此仰慕，互相嫉妒，彼此相互理解，又相互誤解。」下半場則以史克里亞賓的混沌對抗貝多芬的飽滿，「對比永遠是最迷人的主題。」

加吉耶夫鋼琴獨奏會將於7月21日在高雄衛武營表演廳，7月22日在台北國家音樂廳舉行。曲目包括選自李斯特「詩與宗教的和諧」中的「葬禮」、蕭邦「升f小調馬厝卡舞曲」、蕭邦降A大調第六號波蘭曲「英雄」、史克里亞賓第九號鋼琴奏鳴曲「黑彌撒」，以及貝多芬「降E大調英雄主題變奏曲」等。

波蘭 義大利 音樂

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