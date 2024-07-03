「照騙」成常態？兒盟：7成兒少容貌焦慮 4成5修圖才敢上傳照片

社群媒體「主題標籤」的機制，再加上明星網紅「高富帥」或「白富美」的推波助瀾，兒少為了在社交平台上展現最光鮮亮麗的一面，也出現愈來愈嚴重「容貌焦慮」的現象。兒福聯盟今公布「台灣兒少的社群時代容貌焦慮調查」指出，逾7成國高中生對自己外貌不滿意，近6成因此透過穿搭、保養、減重來改變自己，此外，更有4成5以上會修照片或甚至不敢上傳照片到社群媒體。

兒盟調查顯示，兒少對自己身型外觀的滿意度，高達71.1%感到不滿意，58%的兒少曾經採取行動，希望透過實際行為以求「變好看」。為了獲得理想外貌，他們最常做的是注重穿搭、保養肌膚，其次是減肥、染燙髮和化妝。

兒盟指出，從調查得知，造成兒少容貌焦慮的主要原因是同儕和網路影響。60.7%的兒少因同學或朋友影響而想改變容貌。此外，網路世界對兒少審美觀的影響力也不容忽視，25%的兒少是因網路文章或影音內容、19%則受網紅或部落客影響而想改變外表。

兒盟表示，為了在網路上呈現更好的形象或達成更多互動，兒少往往會「自主管理」照片影片。調查發現，30.5%的兒少會使用濾鏡來變好看，19.2%會修飾痘痘等臉部瑕疵，更有14.1%的兒少因為照片不好看而不敢上傳。整體而言，45.2%的兒少曾因容貌焦慮而修整照片影片或不敢分享。而有38.4%的兒少認為，照片只要看起來好看就可以，即使經過修飾與真實有落差也沒關係，表示在他們心中「照騙」並不構成問題，網路上的美好呈現比真實樣態更為重要。

調查也進一步發現，「社群重度使用者」容貌焦慮更為嚴重，67%曾因容貌焦慮而改變自己外表，比率高於非社群重度使用者56.5%。此外，「社群重度使用者」在拍影片或照片時「後製」的比率亦較高，修飾臉部瑕疵為27.3%，比全體兒少高出8.1%；使用濾鏡更多出11.9%，達到42.4%。

Catherine是台北的高二學生，看似是同學們崇拜的KOL，實際上卻飽受容貌焦慮的困擾，總想擁有如明星般完美的身材和相貌，而感到自卑難過。出外玩樂時，Catherine的重心總是拍攝漂亮的照片影片以更新社群，卻常常失望於成果不理想，自信因此大受損傷。即便終於拍到心儀照片，卻也伴隨著許多自卑焦慮情緒。Catherine並不喜歡社群上的自己，背後長期積累的容貌焦慮一觸即發。

漫長的暑假正開始，兒盟發起「數位排毒」行動，提醒兒少將社群媒體的通知設定改為「關閉」，減少為了查看通知而增加的社群軟體時間及頻率；以及規劃每天「非3C時間」多和父母、朋友聊天，或進行看書、運動等實體的互動來取代上網，降低因社群比較而產生「容貌焦慮」的機會。也建議兒少透過「鏡子練習」來認識自己的獨特性，接納自我、增加對自己的認同。

除此，兒福聯盟也提供兒盟爸媽Call-in教養專線、兒盟少年專線等求助資源，給正面臨容貌焦慮困擾的兒少或是幫助父母協助孩子建立自我形象。