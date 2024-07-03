17縣市亮高溫燈號 嘉南高屏氣溫逾38度
根據氣象署網站，今天下午嘉南高屏均出現攝氏38度以上高溫，截至下午2時許，以屏東縣長治鄉、高雄市橋頭區皆達38.7度最高；氣象署持續針對17縣市發布高溫資訊。
中央氣象署今天下午更新17縣市高溫資訊，天氣炎熱，台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。
台北市、新北市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、花蓮縣、台東縣為橙色燈號，有連續3天出現36度高溫的機率；桃園市、宜蘭縣為黃色燈號，預估高溫達36度以上。
根據氣象署網站，今天截至下午2時許，午後嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣皆出現逾38度高溫，以屏東縣長治鄉、高雄市橋頭區皆達38.7度最高，嘉義市東區、台南市大內區皆為38.1度。
其他縣市部分，雲林縣斗南鎮達37.2度、彰化縣員林市37.1度；雙北、苗栗、台中、南投、嘉義縣、宜蘭及台東也都出現36度以上高溫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言