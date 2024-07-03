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17縣市亮高溫燈號 嘉南高屏氣溫逾38度

中央社／ 台北3日電
氣象署持續針對17縣市發布高溫資訊。聯合報資料照片
氣象署持續針對17縣市發布高溫資訊。聯合報資料照片

根據氣象署網站，今天下午嘉南高屏均出現攝氏38度以上高溫，截至下午2時許，以屏東縣長治鄉、高雄市橋頭區皆達38.7度最高；氣象署持續針對17縣市發布高溫資訊。

中央氣象署今天下午更新17縣市高溫資訊，天氣炎熱，台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。

台北市、新北市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、花蓮縣、台東縣為橙色燈號，有連續3天出現36度高溫的機率；桃園市、宜蘭縣為黃色燈號，預估高溫達36度以上。

根據氣象署網站，今天截至下午2時許，午後嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣皆出現逾38度高溫，以屏東縣長治鄉、高雄市橋頭區皆達38.7度最高，嘉義市東區、台南市大內區皆為38.1度。

其他縣市部分，雲林縣斗南鎮達37.2度、彰化縣員林市37.1度；雙北、苗栗、台中、南投、嘉義縣、宜蘭及台東也都出現36度以上高溫。

嘉義 高溫

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