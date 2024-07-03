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老人狀況調查 使用網路增、覺得不被尊重減

中央社／ 台北3日電

衛生福利部公布民國111年老人狀況調查結果，65歲以上族群，使用網路者達50.36%，約較106年倍增；社會氛圍方面，認為社會大眾對老人態度不尊重的比率減少5個百分點。

台灣即將邁入超高齡化社會，老年人生活狀況至關重要。政府每5年進行1次「老年狀況調查」，以55歲以上民眾為調查對象，分別就人口特性、居住狀況、健康狀態、就業及經濟狀況、社會參與及對未來生活安排等問題進行了解。

衛福部日前於網站公布111年調查結果報告，65歲以上對目前整體生活表示很滿意或算滿意者，有86.78%，較5年前增加2.80個百分點；55至64歲覺得生活滿意則有88.96%，增加4.12個百分點。

衛福部統計處科長李美鈴今天接受媒體電訪表示，這次調查中，與106年前次調查結果相比，除了高齡化趨勢持續加重外，最大的差異是網路使用。

調查報告指出，隨著資訊科技及網路建設進步，民眾使用網路程度及頻率愈來愈高，過去3個月55至64歲有使用網路的比率，由65.55%增至87.83%；65歲以上有使用網路者，則在5年間，由26.52%大幅增加至50.36%。

此外，網路使用頻率也愈來愈高，65歲以上43.12%「每天或幾乎每天」上網，大增23.72個百分點。

有趣的是，儘管先前「博愛座」議題吵得沸沸揚揚，這次調查卻顯示，認為社會大眾對老人態度不尊重的長者比率有略微下降的狀況。

李美鈴指出，調查顯示，65歲以上認為社會大眾對老人態度非常不尊重或不太尊重的比率為14.41%，較5年前減少5.03個百分點；55到64歲有23.94%認為不尊重，也減少1.95個百分點。

居住偏好方面，則與往年沒有太大差異。65歲以上91%希望住在家宅，其中57%希望「和子女住在一起」，23%偏好「僅與配偶（含同居人）同住」，9.18%偏好「獨居」；65歲以上住家宅者未來生活無法自理時，願意住機構比率為34.59%，調查結果皆與106年相近。

網路 衛福部 高齡化

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