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阿里山林鐵「3年5票」最終票 7月6日限量開賣

中央社／ 嘉義縣3日電
圖為阿里山車站。中央社（阿里山林鐵及文資處提供） 中央
圖為阿里山車站。中央社（阿里山林鐵及文資處提供） 中央

阿里山林鐵歷經15年修復作業，6日將全線通車。阿里山林鐵及文資處推出「3年5票」最終票「奮起湖－阿里山」區間，當日上午開賣，限量699張，每人每次限購10張。

林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天發布新聞稿，自109年12月起推出「3年5票」集票活動，6日起，「3年5票」單張票券持票人可憑票面區間搭乘阿里山號單程，或檜來嘉驛－檜木列車柴油機關車來回（嘉義至北門）。乘車前，需持實體票至車站窗口加蓋日期章，憑票乘車搭乘當日當車次。

阿里山林鐵及文資處表示，推出「3年5票」最終票「奮起湖－阿里山」區間，6日上午10時30分於嘉義車站票房、北門車站、竹崎車站及奮起湖車站開賣，每張售價新台幣500元，依購買序販售，每人每次限購10張，不可選號。

阿里山林鐵及文資處指出，「3年5票」集滿3票可享阿里山林鐵商品95折優惠，集滿4票享9折，集滿5票享85折。每張車票號碼僅可兌換1次。

北門 奮起湖 阿里山

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