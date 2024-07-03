蘇花公路和仁至崇德路段搶通了！每日暫開放3時段通行

蘇花公路和仁至崇德路段1日晚間強降雨，加上昨天午後熱對流豪雨特報，發生6處土石泥流道路阻斷，公路局東區養護工程分局南澳工務段今下午2點已搶通開放通行，上邊坡極不穩定，土石鬆動敏感，實施定時管制放行措施，今天於下午2點、傍晚5點至晚間7點各放行1次；7月4日至7月10日每日放行3時段。

公路局表示，蘇花公路和仁至崇德路段接連2日共發生6處土石泥流道路阻斷，經搶災團隊積極搶災，已於今天下午2點搶通開放通行，另依氣象局預告氣象情資花蓮山區今日午後對流雲系仍發展旺盛，易有短延時強降雨，0403地震後該路段上邊坡極不穩定，土石鬆動敏感，及已發生災點路面復建工程管制需要，設置定時放行時間。

公路局指出，7月3日下午2點放行1次（管制站前車輛全數放行）、傍晚5點至晚間7點放行1次，晚間7點後至隔天上午6點實施夜間預警性封路。7月4日至7月10日於上午6點至8點、中午12點至1點、傍晚5點至晚間7點各放行1次，7月10日晚間7點以後管制時間另行公告。

公路局提醒，山區道路受地震影響，易發生落石，如遇豪雨或連續降雨，路況難以掌握，非必要請勿於災後進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。