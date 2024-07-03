民眾歡呼！中斷逾40小時蘇花公路搶通 採時段性放行管制

台9線蘇花公路崇德段前晚因大雨造成多處土石流，交通中斷超過40小時，公路局人員機具冒險搶修，今天下午2時通車，考量天候及災後復建施工需先，初期將實施時段性放行。

蘇花公路是東部重要的聯外道路，道路中斷多時讓用路人相當心急，不少大貨車、小客車、機車趕在下午2時前，就到南端的崇德管制站前等待，放行時間一到，工務段人員打開柵門，民眾歡呼通過。

蘇花公路163.3k、164.2k及164.8k崇德段前晚9時許土石泥流道路阻斷，接著又陸續有3處土石流，公路局東區養護工程分局南澳工務段持續搶修，因上方土石泥流含水量大，工人在下面開挖清坍，泥流一直往下滑動，搶修工程險象環生，加上昨天下午再發生強降雨，搶通時程兩度延後，今天花蓮放晴，終於在下午2時恢復通行。

公路局表示，依中央氣象署預測，花蓮山區今天午後對流雲系仍發展旺盛，易有短延時強降雨，加上0403地震後該路段上邊坡極不穩定，土石鬆動敏感，及已發生災點路面復建工程管制需要，今天起將採時段性放行。

搶通後，今天下午2時放行，下午5時到晚間7時再放行一次，晚間7時到明天清晨6時實施夜間預警性封路。明起到10日為上午6時至8時、中午12時至下午1時，及下午5時至晚間7時各放行一次，10日晚間7時以後的管制時間會另行公告。