43歲「桌球教父」莊智淵靈活敏捷不輸年輕人，保養秘訣、訓練菜單大公開！

圖／Move Free益節

43歲的台灣「桌球教父」莊智淵生涯中曾6度披上奧運戰袍，也在今年再度拿下世界桌球職業大聯盟(WTT)冠軍！以莊智淵這樣的年紀仍活躍桌球體壇，堪稱是球界中的「極少數」，他8歲開始持拍學習桌球，球齡超過35年，究竟他的訓練菜單是什麼？在高強度的訓練下，他又如何維持靈活行動力，讓自己始終保持最佳狀態？

莊智淵維持續航力的秘密：勤練基本功+關鍵保養

在球場上，莊智淵眼中不只有輸贏，他更在乎的是，自己的表現是否符合自己的期待。為了保持好體力，平時訓練的基本功不可少，莊智淵的訓練菜單如下：

1.每週2-3次，跑步、核心訓練及跳繩各30分鐘

2.每天必練桌球，分兩個時段總共5-6小時

運動員在場上不能只靠技術，行動力與身體素質，更是維持續航力的關鍵。為了支持長時間、高強度的訓練，莊智淵特別注重保養，他選擇來自美國保健大廠、行動力No.1品牌Move Free「益節UC-II+鈣 關鍵口嚼錠」，雙效保養支持行動力！

Move Free 益節專利UC-II®+鈣，保養行動力

「益節UC-II+鈣 關鍵口嚼錠」採用專利非變性第二型膠原蛋白 UC-II® ，以關鍵技術低溫萃取於雞軟骨，保有膠原蛋白完整的活性結構。研究顯示，補充足量的 UC-II®，能支持3倍靈活行動力，幫助行動舒適、靈活、穩健(註1)。此外，鈣質在運動中也扮演重要角色，能維持並守護基底強度和健康，支持運動戰力。根據國健署最新公布的「國民營養健康狀況變遷調查」中顯示，國人平均每日從飲食中吃到的鈣質大約只有建議量的5-6成左右(註2)。「益節UC-II+鈣 關鍵口嚼錠」可幫助補充營養所需，特殊口嚼錠形式，好吃好嚼好吞嚥，方便隨時補充，「UC-II+鈣」成分兼顧關鍵環節「軟實力」和基底「硬實力」，雙管齊下更完備，有效率地保養行動力！

夢想不設限！行動力保養要趁早

很多人上了年紀就不敢運動，擔心身體承受不了訓練壓力，仔細觀察莊智淵便可發現，只要掌握正確的運動方式並做足保養，就能不受年齡限制，不管幾歲都能持續追夢，而且拚戰力一點都不輸給年輕人！

「益節UC-II+鈣 關鍵口嚼錠」連續5年銷售No.1 (註3)，受到廣大消費者好評與信任，無論你熱愛運動健身，或是喜歡四處旅行踩點，還是想要維持矯健身手，都要趁早保養，才能多累積身體可運用的資源，為日後的行動力備戰！就讓「Move Free益節 」幫助維持靈活關鍵、輕鬆為行動力加值，現在就開始譜寫你的不老傳奇！

(註1)WOMAC評估量表中包含3項評估活動指標，UC-II於試驗之3項活動指標中皆具有統計顯著意義。Lugo et al, Nutrition Journal(2016) 15:14

(註2)依照衛生福利部國民健康署2022年5月9日發佈的『國民營養健康狀況變遷調查成果報告2017-2020年』第四節「4.3 國人礦物質攝取狀況」部分，4 歲以上國人的鈣攝取量均未達 AI 建議量，男女 4－6 歲兒童一日攝取鈣質分別為 AI 建議量的 85％與 72％。至 7 歲以上，攝取量急遽下降至 AI 建議量的 6 成以下，男性 7 歲以上族群的平均鈣質攝取量僅達 AI 建議量的 40－60%，女性 7 歲以上族群則為 36－56%。

(註3)依照Kanta凱度消費者指數市調報告，Move Free在2017年9月11 日到2022年9月11日期間，為膠囊錠劑保健食品類型中，行動力品牌市佔率 (銷售金額占比) 第一名。