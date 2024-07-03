蘇花單點強降雨土石難監視 公路局檢討「以現場災況為主」

台9線蘇花公路崇德段於前天發出現土石流阻斷道路，因單點強降雨都下在崇德，雨量站沒有測到雨量，導致搶災人員未能及時災修。交通部公路局表示，未來會以現場災況為主搶修，並密切注意氣象預報。至於受困公路人車部分，未來將請警方強制撤離。

交通部公路局今天在花蓮文化創意產業園區舉辦「打開台9線」展覽，公路局東區養護工程分局長林文雄受訪指出，前天晚上因單點強降雨在崇德附近，進而發生土石流，鄰近的雨量站卻沒有測到雨量，接獲通報後，搶災機具皆前往搶修。

林文雄表示，前晚初期只有2、3處有土石流，晚上9時30分發布只出不進訊息，但有部分民眾認為好不容易到達崇德，未能及時撤離；因強降雨持續，又發生3處大型土石流，搶災機具只能退到安全的地方，保全人員與警方也都沒辦法再進去。保全人員回報一開始有帶很多人車出來，裡面到底還有沒有人車無法確認；而蘇花是省道中CTV密度最高的路段，但土石流造成電力中斷，CTV也斷電，影像無法及時得知。

林文雄說，後續檢討SOP，土石流發生前期，公告只出不進時，會請警方強制撤離人車，遠離危險路段，這是因為一開始的狀況比較可控，但過了2小時後，土石流出現在好幾處已不可控，時間發生相當短。以前防災預警只看雨量站、氣象資料，這觀念要調整，搶災人員必須到現場查看實際情況，強制執行安全措施，希望用路人不要再前往。

除了搶修靈敏度提高外，要留意單點強降雨的情況，雖然範圍很小，但造成的土石流足以成為公路邊坡災害，中央氣象署預報明天花蓮山區容易發生熱對流，只要出現熱對流降雨，公路局就會公布訊息，請用路人注意。

林文雄說，昨天交通部長李孟諺到崇德路段視察，指示在蘇花公路上邊坡建置太空包，將土石流擋在上邊坡，順著現有的排水道排除。天然災害造成上邊坡裸坡，高度有600到1000公尺以上，上方的土石量非常大，不只工程安全提高，後續邊坡保護聯防，請林務管理機關、鐵路單位等協助，保持橫向聯繫。