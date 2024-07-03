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沒機會放高溫假？ 勞長喊話：事業單位加強作業安全
全台連日高溫炎熱，日前有成大學者示警，氣候變遷、都市熱島效應所致，恐怕今年都會比明年相對涼爽，每年都是「餘生最涼夏天」。由於夏季熱傷害急診人次逐年提升，近年制定高溫假多有討論，勞動部長何佩珊今受訪時對於高溫假未正面回應，僅呼籲事業單位加強營造工地安全防範，將勞工視為珍貴資產。
勞動部職安署今天舉行職安法施行暨職安署成立雙十周年慶活動。面對極端氣候下的高溫難耐，何佩珊受訪時說，希望職安署能加強高氣溫作業預防作為，最近職安署正在強化高溫勞檢。
她說，最近很多營造工地的工人熱昏了，令人心疼，在此也特別呼籲事業單位，營造工地的墜落、高溫致災率高，企業應強化營造現場的職業安全衛生，將鷹架上的勞工視為珍貴資產，事業單位應與職安署共同合作，強化營造工地安全作業防範。
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