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先搶通崇德土石坍方 蘇花中仁隧道工程延至6日開放通行

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
蘇花路廊台9線中仁隧道（南下隧道）路基排水改善工程，原預定7月4日恢復通行，將延至6日開放。圖／公路局提供
蘇花路廊台9線中仁隧道（南下隧道）路基排水改善工程，原預定7月4日恢復通行，將延至6日開放。圖／公路局提供

因應暑假期間用路人通行需求，蘇花路廊台9線中仁隧道（南下隧道）路基排水改善工程原預定7月4日恢復通行，但7月1日夜間豪雨造成和平至崇德路段多處發生土石坍方，公路局今表示，將調整施工時序，台9線中仁隧道預定延至7月6日恢復通行。

公路局表示，蘇花路廊台9線中仁隧道的南下隧道，原因路基排水改善工程封路，考量暑假期間用路人通行需求，先前調整施工時序，預計4日恢復通行，但近日和平至崇德路段多處發生土石坍方，將調整施工時序，將中仁隧道延至6日恢復通行，恢復後隧道內仍有工程進行，預計今年12月完成工程，全面恢復正常通行。

公路局提醒，山區道路受地震影響，易發生落石，如遇豪雨或連續降雨，路況難以掌握，非必要請勿進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。

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