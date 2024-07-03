聽新聞
test
0:00 / 0:00
先搶通崇德土石坍方 蘇花中仁隧道工程延至6日開放通行
因應暑假期間用路人通行需求，蘇花路廊台9線中仁隧道（南下隧道）路基排水改善工程原預定7月4日恢復通行，但7月1日夜間豪雨造成和平至崇德路段多處發生土石坍方，公路局今表示，將調整施工時序，台9線中仁隧道預定延至7月6日恢復通行。
公路局表示，蘇花路廊台9線中仁隧道的南下隧道，原因路基排水改善工程封路，考量暑假期間用路人通行需求，先前調整施工時序，預計4日恢復通行，但近日和平至崇德路段多處發生土石坍方，將調整施工時序，將中仁隧道延至6日恢復通行，恢復後隧道內仍有工程進行，預計今年12月完成工程，全面恢復正常通行。
公路局提醒，山區道路受地震影響，易發生落石，如遇豪雨或連續降雨，路況難以掌握，非必要請勿進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言