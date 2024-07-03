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新自強號出軌前19分鐘監視器拍到土石流卻無預警 台鐵2作法改善

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵新自強號日前因土石流覆蓋軌道，造成列車出軌。爆出台鐵監視器在事故前19分鐘就拍到土石流堵住隧道口畫面，卻無人通報。記者王燕華／翻攝
台鐵新自強號日前因土石流覆蓋軌道，造成列車出軌。爆出台鐵監視器在事故前19分鐘就拍到土石流堵住隧道口畫面，卻無人通報。記者王燕華／翻攝

台鐵229次新自強號（EMU3000型自強號）6月21日北上經花蓮秀林鄉時，因土石流覆蓋軌道，造成列車出軌，事後爆出台鐵監視器在事故前19分鐘，就拍到土石流堵住隧道口畫面，卻無人通報。立委痛批10年前就要求建置告警系統，台鐵公司表示，已增加人力及監控設備。

立法院交通委員會今天審查鐵路法第40條及第57條修正草案，並進行質詢。民進黨立委李昆澤表示，2013年就要求台鐵針對當時土石流狀況，裝設落石、邊坡、隧道偵測系統，近年雖逐步實施，但6月21日仍發生列車出軌、造成司機及乘客共9人受傷，事後更傳出早在事發前19分鐘監視器就拍到土石流畫面，卻無人通報。

李昆澤說，當時尚未知道19分鐘爭議時，還詢問公務處長值班室1人需監看10多個監視螢幕，人力是否足夠，當時處長竟還回應人力足夠。

台鐵公司董事長杜微表示，現場值班室須監看10多個螢幕，而行控中心螢幕更多約275個攝影機，這次19分鐘爭議的攝影機並無告警系統；監看土石流的攝影機，是以雨量有無達到預警值為預警標準。

李昆澤表示，這樣的機制更有問題，明明土石流已溢流，監視畫面也已拍到，卻無法起到預警作用，無法顧及旅客安全；10年前積極要求，10年後仍發生重大事故，心情十分沉重，台鐵應提有更具體作為，要求台鐵增設監控系統及人力。

杜微說，現在作法也已有相關改善，除增設電視機螢幕畫面外，也要求常態顯示土石流畫面監控畫面，讓監控人員方便監視，另外監控人員人力也有增加。

交通部政務次長伍勝園表示，過去用雨量來監測，6月21日當天雨量不大，跟過去經驗不一樣，該路段預計7月22日前會完成告警系統設置。

台鐵 土石流 監控

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