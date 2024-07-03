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游泳池會染菜花？ 醫：做好這4點降低HPV病毒威脅

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
夏天戲水，在游泳池、大眾浴池要注意個人衛生，避免感染人類乳突病毒。示意圖與新聞人物無關。本報資料照片
夏天戲水，在游泳池、大眾浴池要注意個人衛生，避免感染人類乳突病毒。示意圖與新聞人物無關。本報資料照片

夏天到了，游泳池出現戲水人潮，泡在水中清涼消暑。但有網傳「游泳會被傳染菜花？」開業診所泌尿科醫師戴定恩表示，菜花又稱為「生殖器疣」或「尖頭溼疣」，是由人類乳突病毒（HPV）感染，屬於常見的性傳染病，所以主要傳染途還是經由性行為，在游泳池、大眾溫泉被傳染的機率很低。

戴定恩說，很多人身上都存有人類乳突病毒，雖然間接傳染的機會不高，但只要有傷口、免疫力低下，還是可能會發病。民眾常聽到摸網咖滑鼠、使用公廁或坐在患者曾坐過的椅子受到感染，其實前面都會有一段潛伏期，通常感染菜花後並不會立即有症狀。

戴定恩強調，接觸到病毒不一定會被感染，提升免疫力是杜絕疾病上身的根本之道。到游泳池、溫泉、大眾浴池等地方，一定要確實做好清潔，意即離開水邊馬上沖澡，洗去附著在身上的細菌、病毒。

許多人不喜歡在公共空間淋浴洗澡，寧願先收拾好衣物再回家好好清洗，戴定恩分享，他曾經當過救生員，離開游泳池一定先淋浴沖洗，因為除了清潔衛生，游泳池會使用氯錠殺菌滅藻，殘留在皮膚上會造成刺激與敏感，甚至私密處乾癢。

游泳並不會直接染上菜花，戴定恩提醒下列4點，做好個人衛生習慣及健康防護，可以把感染機率降到最低。

一、趕快清潔

離開游泳池後，趕快沐浴清潔，如果不想在淋浴間洗澡，也要先沖過全身，回到家再好好仔細清洗。

二、提升免疫力

平常吃好睡好，戴定恩提醒，要均衡營養、規律作息不熬夜、養成運動習慣，打造健康好體質。

三、施打疫苗

HPV疫苗並非只適合女性的子宮頸癌疫苗，而是「人類乳突病毒疫苗」，可預防菜花，以及由HPV所引發的癌症或疾病。

四、保護傷口

菜花很容易經由小傷口，到達破損部位的表皮基底細胞層，感染風險更高。

游泳池 疫苗 菜花

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