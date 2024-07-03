農地違章工廠緩增 環團：近4年占用農地面積逾2千公頃

2019年公布修正的「工廠管理輔導法」針對違章工廠採取全面納管和就地合法原則，不過至今許多違章工廠仍未依法斷水斷電與拆除，地球公民基金會表示，根據農業部農地及農業資源盤查結果，近4年疑似工廠占用的農地面積高達2433公頃，農地新增建違章工廠的數量仍然持續攀升，要求甫上任的賴政府拿出魄力解決違章工廠的亂象。

「違章工廠不准汙染、不准新設、不准危害公安」這是2019年總統蔡英文執政時的承諾，當時修訂的工輔法中，農地違章工廠以2016年5月20日為界，在此日期後新增建的農地違章工廠皆應即報即拆。

地球公民基金會今天舉辦「農地違章工廠治理接力－給賴政府的待辦清單」記者會，地球公民基金會議題部專員賴沛蓮表示，即便政府搬出即報即拆的政令，近4年農地上鐵皮廠房還是一直在蓋。根據地球公民與「g0v台灣零時政府社群」開發的「農地違章工廠回報系統」，自2020年起地球公民總計約收到3772件檢舉，另根據農業部農地及農業資源盤查結果，近4年疑似工廠占用的農地面積高達2433公頃，約243個大巨蛋，顯見農地新增建違章工廠的數量仍然持續攀升。

綠色公民行動聯盟副秘書長曾虹文表示，2019年公布修正的工輔法並未制定有效遏止汙染的退場機制，從已取得特登的疑似農地工廠裁罰紀錄顯示，2010年至今共有227筆涉及汙染被開罰的事件，其中113筆是特定工廠登記辦法生效後發生的，其中有36家是累犯，取得特登後的累犯有28家，甚至有業者取得特登後仍持續偷排，「這些業者根本就不怕被罰」。

曾虹文指出，經濟部曾表示，依法只要環保單位做出勒令歇業處分就會撤銷工廠登記證，但實務上環保單位幾乎不會做出勒令歇業處分，頂多是勒令停工，只要改善就可以復工。呼籲經濟部盡快制定一套合理且有效遏止汙染的農地工廠退場機制，不要再踢皮球卸責給環境部，更不要再打假球。

消防員工作權益促進會會員代表柯廷儒表示，針對既有未登記工廠合法化，違章工廠相較於合法建物上結構較不穩定，消防安全設備應適用更嚴格且具有強制性的標準，希望政府盡速落實相關政策。