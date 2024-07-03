緯創、京元、鼎泰豐都來徵才 桃竹苗地區就業博覽會周六登場

「2024桃竹苗地區就業博覽會」將於本周六(6日)上午10點到下午2點，在新竹縣體育館盛大登場，匯集科技業及餐飲服務業等產業，共有73家優質企業，包括緯創資通、京元電子、鼎泰豐等，總計提供多達5000個以上職缺。

主辦單位表示，這場是今年桃竹苗地區最大規模的就業博覽會，其中科技製造業最高年薪更超過百萬元，醫療和餐飲方面也釋出月薪7萬元的藥師、5萬元的料理廚師等高薪職缺，歡迎求職民眾踴躍參加。

新竹縣政府勞工處表示，此次就業博覽會徵才廠商近7成為科技製造業，涵蓋半導體、電子製造、光電、面板、資通訊等AI供應鏈關鍵產業優質廠商，提供3萬元以上的職缺高達5成以上；並推出全國首創導入智慧客服的「Job賈桃樂智慧媒合系統」，提供全天候24小時服務，包括智慧文字客服、徵才廠商資訊、職缺媒合配對、線上預約面試及活動相關資訊查詢。

活動當天還提供線上報到、叫號面試及語音導覽服務，免去求職者排隊等候時間，全面提升面試的便捷性，確保求職者能夠準時與徵才企業面談；而當日活動採全面無紙化進行，並提供線上抽獎和集章兌獎等綠色節能服務。

桃竹苗分署長賴家仁表示，桃竹苗地區因新竹科學園區多年的發展，已建立科技產業上中下游完整供應鏈，並具有桃園航空城等優勢，加上產業園區設施完善，形成科技廊帶，同時帶動服務業蓬勃發展，每年一次的桃竹苗就博會已然是各類產業招兵買馬的重要時機，同時吸引全國各地的青年朋友前來尋職。

為了吸引更多求職者的參與，當天還有豐富的體驗活動和獎項，包含提前線上預約面試的求職者可以獲得限量超商商品卡，早鳥好禮回饋及多項抽獎，Dyson吸塵器等大獎等著幸運兒帶回家。