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台鐵難招人 立委批薪水福利少：薪資結構不改、公司化沒意義

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵公司化首次招考有936人報考，最後錄取756人，錄取率80％，但報到率扣5％、1年離職率再扣10％，招聘人數仍不足。示意圖。記者楊德宜／攝影
台鐵公司化首次招考有936人報考，最後錄取756人，錄取率80％，但報到率扣5％、1年離職率再扣10％，招聘人數仍不足。示意圖。記者楊德宜／攝影

台鐵今年公司化後招募首批從業人員936人，最後僅756人錄取。立委認為，台鐵公司薪資水準低、福利少，因此招聘情況不佳，認為薪資結構再不改變，台鐵的公司化沒有意義。台鐵公司董事長杜微表示，新招聘人員若努力、績效佳，年薪有機會超過同等職位的留任人員。

立法院交通委員會今審查鐵路法第40條及第57條修正草案，並進行詢答。民進黨立委林俊憲指出，台鐵薪資水準偏低，比較高鐵及台鐵非主管職人員月薪資，高鐵月薪平均8萬9917元、月薪資中位數為8萬2583元。

台鐵月薪平均4萬9388元、月薪資中位數為4萬5810元。另外，勞安人員及醫護人員雖為專業人員，需備有雙證照，但平均薪資卻更低，僅2.5萬元，較平均業界標準低。

林俊憲表示，台鐵公司化首次招考有936人報考，最後錄取756人，錄取率80％，但報到率扣5％、1年離職率再扣10％，招聘人數仍不足，若台鐵薪資結構不改變，台鐵公司化就沒有實質意義。

民進黨立委許智傑也說，東部電務先前欲招聘7人，結果僅1人報考，最後資格不符，導致錄取率掛零。認為目前台鐵招聘的條件，對民眾來說沒有誘因，台鐵應多思考員工福利。

杜微指出，現在台鐵分為雙軌制，舊制人員依照相關規定，坦言確實提高薪資不易，但新招聘的從業人員若努力、績效良好的話，「年薪有機會超過同等職位的留任人員」。

台鐵公司化首次招考有936人報考，最後錄取756人，錄取率80％，但報到率扣5％、1年離職率再扣10％，招聘人數仍不足。示意圖。記者楊德宜／攝影
台鐵公司化首次招考有936人報考，最後錄取756人，錄取率80％，但報到率扣5％、1年離職率再扣10％，招聘人數仍不足。示意圖。記者楊德宜／攝影

台鐵公司化 月薪 薪資

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