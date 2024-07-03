震後國5往車流已見回升 宜蘭暑假住宿率卻僅3成業者哀號

0403花蓮強震後宜花觀光產業慘，不過根據高公局坪林行控中心統計，目前剛進入暑假，國5往宜蘭車流量，幾乎與去年差不多，不過旅宿業者卻感受不到，7月住宿率只有3成，與年暑假的7成住宿率，落差相當大。

宜蘭觀光協會理事長王文新表示，通常剛放暑假的周六日，由於學生的暑期輔導還沒有開始，人車旅遊會比較多，上周六29日，住宿的情況還不錯，但不能單看1天，目前宜蘭7、8月訂房率都不到3成，宜花同一旅遊區帶，民眾遊程安排宜蘭住一晚、花蓮住一晚，中央振興補助花蓮旅宿，不能排除宜蘭，否則效果有限。

交通部長李孟諺30日到宜蘭，親曝國5往宜蘭車流量增多。根據高公局坪林行控中心流計，止周剛放暑假29日周六，國5往宜蘭車流量3萬9900多輛次，30日周日約3萬900輛次；比較去年剛放暑假，7月1日周六往宜蘭車流是4萬100輛次，7月2日周日是3萬1000輛次，顯示剛放暑假的這兩年，周六日車流量已相當接近。

另外，比較0403發生地震的4月份與去年4月，國5南北雙向車流量的日平均值，去年4月平日的平均值是5萬9千輛次，今年4月平日是5萬3千輛次；去年4月假日的平均值是6萬9千，今年4月假日是6萬4千，大約下滑8%至9%。