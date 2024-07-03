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震後國5往車流已見回升 宜蘭暑假住宿率卻僅3成業者哀號

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府舉辦國際童玩藝術節，期盼帶動住宿率。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府舉辦國際童玩藝術節，期盼帶動住宿率。記者戴永華／攝影

0403花蓮強震後宜花觀光產業慘，不過根據高公局坪林行控中心統計，目前剛進入暑假，國5往宜蘭流量，幾乎與去年差不多，不過旅宿業者卻感受不到，7月住宿率只有3成，與年暑假的7成住宿率，落差相當大。

宜蘭觀光協會理事長王文新表示，通常剛放暑假的周六日，由於學生的暑期輔導還沒有開始，人車旅遊會比較多，上周六29日，住宿的情況還不錯，但不能單看1天，目前宜蘭7、8月訂房率都不到3成，宜花同一旅遊區帶，民眾遊程安排宜蘭住一晚、花蓮住一晚，中央振興補助花蓮旅宿，不能排除宜蘭，否則效果有限。

交通部長李孟諺30日到宜蘭，親曝國5往宜蘭車流量增多。根據高公局坪林行控中心流計，止周剛放暑假29日周六，國5往宜蘭車流量3萬9900多輛次，30日周日約3萬900輛次；比較去年剛放暑假，7月1日周六往宜蘭車流是4萬100輛次，7月2日周日是3萬1000輛次，顯示剛放暑假的這兩年，周六日車流量已相當接近。

另外，比較0403發生地震的4月份與去年4月，國5南北雙向車流量的日平均值，去年4月平日的平均值是5萬9千輛次，今年4月平日是5萬3千輛次；去年4月假日的平均值是6萬9千，今年4月假日是6萬4千，大約下滑8%至9%。

不過，根據宜蘭縣旅館住宿營業額統計，今年4月比去年4月減少1億多，5月也減少5千多萬。業者強調，數字會說話，雖然車流量差距不大，其中可能以1日遊及通勤族居多，留宿下來的人少，讓他們很鬱悶。

地震之後，最近經由國5雪隧往宜蘭的車流已見回升，但暑假住宿率卻僅3成，生意清淡。圖／警方提供資料照
地震之後，最近經由國5雪隧往宜蘭的車流已見回升，但暑假住宿率卻僅3成，生意清淡。圖／警方提供資料照

宜蘭 流量 花蓮強震

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