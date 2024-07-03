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高雄橋頭38.0度高溫 全台14縣市發燒 鄭明典：紫外線仍是危險級

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
鄭明典表示，紫外線仍是危險級，高溫持續。圖／取自鄭明典臉書
鄭明典表示，紫外線仍是危險級，高溫持續。圖／取自鄭明典臉書

天氣高溫炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、新北市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、花蓮縣、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。桃園市為黃色燈號。

根據中央氣象署觀測資料，高雄市橋頭上午11時40分出現38.0度高溫，其次是屏東縣春日37.7度、嘉義市「嘉義市東區」測站37.6度。前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，紫外線仍是危險級，高溫持續。

氣象署說，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

嘉義 屏東縣 高溫

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