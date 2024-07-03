高雄TPASS週年慶活動延至7月15日 再加碼抽399月票

高雄市交通局今天宣布TPASS通勤月票週年慶活動延長半個月，到7月15日截止；活動期間購買TPASS月票可抽高雄至大阪來回機票等好禮，再加碼抽出高雄399月票50份。

高雄交通局長張淑娟表示，TPASS自去年4月27日開賣至今，累計至5月止銷售量突破75萬4000張，累積使用次數已超過4082萬人次。

為回饋民眾對TPASS支持，交通局今年4月推出TPASS週年慶系列活動，今天透過新聞稿宣布活動將再延長半個月至7月15日止。交通局表示，未來也會推出更多減碳行銷計畫，以鼓勵民眾多使用低碳運具。

TPASS週年慶系列活動，民眾只要購買高雄市399或南高屏999的TPASS月票方案，有機會抽中最大獎價值新台幣2萬5000元的長榮航空高雄至大阪來回機票1張或南高屏999通勤月票1年份等多項禮物。

此外，新加入MeN Go會員且購買月票者，再多1次抽獎機會。也加碼抽出高雄399月票50份。詳情可至MeNGo APP、官網及交通局官網查詢。