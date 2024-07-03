馬偕兒醫辦抗癌音樂會盼重兒癌治療 醫：留意3血癌表徵

馬偕兒童醫院與基隆愛樂合唱團聯合主辦「看見幸福」音樂會將在8月24日登場，節目以兒癌醫療與病童的故事串連，希望以走向幸福未來的意念傳遞給正在奮戰的兒癌家庭，也期盼集結社會各界的力量，重視兒童癌症的治療及未來發展。

知名節目主持人楊月娥小姐次女盧妍蓁，是馬偕兒童醫院的兒癌畢業生，在抗癌成功後也成功踏入演藝之路，並曾參與魏德聖導演以兒癌病房為背景的電影「BIG」中擔任兒癌病房護理師一角。對兒癌病童治療有深刻體會的小蓁本次也與陪伴她一路抗癌的母親楊月娥共同擔任「看見幸福」音樂會主持人。

兒童癌症治療期長，因治療、發燒、白血球不足等因素頻繁出入醫院，以醫院為家更是每個兒癌家庭的日常，在馬偕兒童醫院兒童血液腫瘤科治療團隊作為醫療堅實的倚靠之外，過程中也需要引導家長引導用正向的心態陪伴孩子並給予心靈的支持。而長期住院認識的「室友」或「鄰居」間互相打氣往往也能成為抗癌家庭的溫暖火光，偶然在走廊點頭微笑，在備餐時分享抗癌點滴，都幫助癌童家庭在漫長的旅程中能夠持續積極與治療團隊攜手前進。

馬偕兒童醫院兒童血液腫瘤科主任葉庭吉表示，當孩子反覆高燒持續一周、貧血及出血等異於平常的症狀時，就應該提高警覺，建議及早帶至醫院檢查及治療；此外，若孩子會抱怨骨頭痛且影響日常生活、淋巴結腫大超過1公分、孩子軀幹及四肢有多發性出血點或異常瘀青等，都是臨床上常見血癌初期發病的表徵，由於兒童癌症屬治癒率較高的疾病，建議家長一定要積極配合醫師治療計畫，幫助孩子對抗病魔。

「看見幸福」音樂會由馬偕兒童醫院與基隆愛樂合唱團聯合主辦，將於 8月24日（六）下午2:30在馬偕兒童醫院9樓大禮堂舉行，節目中也以兒癌醫療與病童的故事串連，透過表演及歌聲傳遞對醫療團隊的感謝與兒癌病童及家屬的支持。即日起，民眾可於網址連結免費報名，報名成功後於7月底發送活動通知。報名網址：https://forms.gle/71yWReH6eXsBZNph9。