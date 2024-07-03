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高雄橋頭38.0度！吳德榮：午後大雷雨 未來1周極端高溫
天氣高溫炎熱，根據中央氣象署觀測資料，高雄市橋頭上午11時40分出現38.0度高溫，其次是屏東縣春日37.7度、嘉義市「嘉義市東區」測站37.6度。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天起至下周二滯留鋒在長江流域一帶南北徘徊。台灣都在鋒面前暖氣團內，空氣偏暖，又在太平洋高壓範圍內，天氣晴朗，白天陽光加熱，帶來極端高溫的條件，最高氣溫常達36至38度，甚至更高；要注意防曬、防中暑，避免熱傷害；今天北部23至37度，中部23至38度，南部24至38度，東部23至36度。
今天台灣仍在太平洋高壓西側，吳德榮說，由於其沉降作用偏弱，無法壓制大氣潛在不穩定度的釋放，近山區午後有對流發展，擴大至鄰近平地及部分山區，應注意局部大雷雨如雷擊、強風、瞬間大雨的威脅，平地應防急雨積水，山區續防坍方、落石、土石流。
吳德榮表示，明天、周五太平洋高壓略北抬西伸，其沉降作用稍增強，仍有午後對流，大多侷限在山區、平地受影響範圍縮小。
周六就是24節氣的小暑，他說，周六至下周二低層水氣略增、潛在不穩定度又提高；近山區午後有對流發展，擴大至鄰近平地及部分山區，應注意局部大雷雨如雷擊、強風、瞬間大雨的威脅。
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