超加工食品成慢性殺手 包裝應仿菸盒警告

超加工食品（UPF）易導致心臟病、糖尿病等慢性病，包裝應加上警告標語嚴格限制！一項研究指出，UPF包括飽和脂肪、澱粉和添加糖，能使食物更美味、更有吸引力並且耐儲存，但也增加人們罹患慢性病而提早死亡的風險。專家呼籲，UPF應受到嚴格限制，食品包裝上也應附加明顯的警告標語。

超加工食品（UPF）一詞由聖保羅大學教授蒙泰羅所創造，其與同事設計食品分類系統Nova，作為評估食品營養成分及加工過程的分類，該系統將食品和飲料分為四大類：微加工食品、加工烹飪原料、加工食品和超加工食品。

少吃加工食品

《衛報》報導，隨著全球穀物、蛋白棒、碳酸飲料和快餐等UPF消費量迅速增長，其正在取代其他更健康、加工程度較低的食品。

日前，蒙泰羅於國際肥胖大會上（ICO）上強調，UPF對兒童和成人健康造成嚴重危害，而其在全球飲食中所佔的比例持續上升，將會增加多種慢性疾病的風險。他認為，越來越多的研究證實UPF危害健康，其相關廣告應該被禁止或嚴格限制，例如：在食品包裝上添加與香煙包裝類似的警告標語。

慢性疾病提早死亡

《HealthDay》報導，一項健康追蹤調查指出，食用大量UPF的老年人相比其他老年人的死亡率高出約10%，其大多死於心臟病或糖尿病等慢性疾病。

UPF主要由從天然食品中提取的物質製成，包括飽和脂肪、澱粉和添加糖，這些添加物還含有多種添加劑，能使它們更美味、更有吸引力並且耐儲存，例如：包裝烘焙食品、含糖穀物、即食或即熱產品。

美國國家癌症研究所研究員洛夫菲爾德強調，熱狗、香腸和熟食冷盤等深加工肉類與死亡風險關係最為密切，為預防疾病和促進健康，已經建議採取低攝入含有UPF的超加工食品。

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