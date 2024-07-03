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華航太平洋氣候觀測機 擴大國際氣候觀測研究合作

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
華航兩架A330-300太平洋氣候觀測航機，分別擴增最新氮氧化物及二氧化碳觀測儀器，蒐集資料提供國際氣象組織研究。圖/華航提供
華航兩架A330-300太平洋氣候觀測航機，分別擴增最新氮氧化物及二氧化碳觀測儀器，蒐集資料提供國際氣象組織研究。圖/華航提供

華航空維護地球生態，攜手台灣中央大學、歐盟 IAGOS 研究團隊（In-service Aircraft for a Global Observing System）及日本宇宙航空研究開發機構 JAXA（Japan Aerospace Exploration Agency） 共同合作，在華航太平洋氣候觀測航機擴增最新氮氧化物及二氧化碳觀測儀器，運用先進的光學與雷射設備，蒐集資料提供國際氣象組織研究，也是全球唯一在太平洋區域進行相關觀測的航空業者。

華航表示，自2007年起即參與中央大學太平洋溫室效應氣體觀測（Pacific Greenhouse Gases Measurement， PGGM）國際性合作計畫，2012 年裝置全球第一架跨太平洋氣候觀測機，2016 年進一步於 2 架 A330-300 客機裝載 IAGOS 大氣觀測主要儀器，用於蒐集客機飛行太平洋區域的氣候資料，包括臭氧、水氣、一氧化碳、雲滴粒子濃度；該兩架航機現分別擴增觀測氮氧化物及二氧化碳的附屬儀器，持續支持台灣與歐洲合作全球氣候變遷研究，監測範圍亦擴至大洋洲及南、北半球。華航是台灣唯一參與此計畫的航空公司，展現致力國際氣候變遷科學研究的企業社會責任，監測成果亦獲國際科學界重視。

此外，華航新進的 777F 貨機配備原廠亂流偵測演算技術軟體，並與國際航空運輸協會 （ International Air Transport Association， IATA） 連線同步傳輸資料，這些數據搭配 IAGOS 的氮氧化物與二氧化碳氣候觀測數據，協助國際航空業航路亂流偵測與避險規劃，強化國際航空業航路管理及營運的氣候韌性。此項作業為台灣航空業首創且為目前唯一，不僅增進華航機隊因應氣候的飛航安全，亦對全球航空業飛行安全做出實質貢獻。

華航以「持續落實 ESG 推動，創造企業永續競爭力」為發展核心，耕耘環境保護、社會責任和公司治理成果卓越，受國內外多方肯定，連續八年入選道瓊永續指數新興市場成分股，也是台灣唯一獲選的航空公司；連續十年榮獲「台灣企業永續獎」優異成績，2023 年首度獲頒「台灣十大永續典範企業獎」最高榮譽。

氣候變遷 永續 華航

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