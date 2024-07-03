15空汙樹公告惹議 環境部決議近日廢止

環境部近日發函給相關政府單位和各縣市政府，指有15樹種被證實會釋放異戊二烯（Isoprene），因容易衍生臭氧致影響空氣品質，若無特殊考量建議避免選擇種植。在林業界與學者痛批環境部過度解讀後，環境部今天與農業部及學者召開會議，決議廢止該函文。

環境部公告指出，為提升空氣品質，推動減少臭氧生成之前驅物氮氧化物及揮發性有機物汙染排放，其中部分樹種已被證實具有異戊二烯排放率高特性，容易衍生臭氧致影響空氣品質，業務涉及新種植樹時，倘無特殊考量，建議避免選擇該類樹種，其中包括銀葉樹、烏心石、楓香、豬腳楠、台灣肖楠、水黃皮、水柳、福木、棋盤腳、野牡丹、土沉香、槲樹、刺桐、鴨腳木、厚殼桂等。

環境部長彭啟明今天表示，因為前份函文造成林業界困擾，預計近日就會廢止前文並行新函文給地方，也提出今天會議的4項重點，首先環境部並沒有禁止任何樹種的種植；植物為因應外在光化環境一定會增加異戊二烯來提高自身抗熱與抗蟲性；異戊二烯其實就是芬多精的成分之一，對人體無害，只不過高溫和強烈日照下異戊二烯確實會和氮氧化物結合讓臭氧濃度提高；最後，種樹是無悔的政策，未來環境部、農業部和學者會一同科研和調查，好讓空氣品質更好管理。

彭啟明進一步說明，許多年前美國就發現異戊二烯光化反應後造成臭氧濃度增加的現象，某些風景區如陽明山等在天氣好時的臭氧濃度偏高，未來採取方式決定不談樹種，而是和林務單位及學者探討，例如有些風景區會鼓勵電動車才能上去，而非傳統燃油車，今天可以說是環工界與植物界合作的開始。