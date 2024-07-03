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傅崐萁質疑交通部長花蓮勘災行程 交部、台鐵都不清楚

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
國民黨立委傅崐萁詢問交通部長李孟諺今天的行程，交通部及台鐵公司卻回應不清楚。記者胡瑞玲／攝影
國民黨立委傅崐萁詢問交通部長李孟諺今天的行程，交通部及台鐵公司卻回應不清楚。記者胡瑞玲／攝影

近期台鐵事故頻傳，立委傅崐萁今天批評，交通委員會欲針對台鐵事故詢問交通部長李孟諺，李孟諺以花連勘災理由請假，但交通部政務次長、台鐵公司董事長卻不知道部長到花蓮勘災，質疑李孟諺詐欺、逃避質詢。交通部表示，部長昨天前往花蓮勘災途中，已親自致電向召委陳雪生請假，並獲允准。

立法院交通委員會今邀請交通部審查鐵路法第40條及第587條修正草案，並進行質詢。國民黨立委傅崐萁首先詢問交通部長李孟諺今天的行程。

傅崐萁指出，鐵道事故頻傳，今天交委會邀請部長前來詢答就是要詢問相關問題，但部長卻請假，直到聽聞召委陳雪生說明，才知道李孟諺以前往花蓮勘災理由請假。會中傅崐萁詢問交通部政務次長伍勝園及台鐵董事長杜微是否知道部長今天的行程，但兩人均回應不清楚。

傅崐萁批評，交通部長以花蓮勘災理由向交委會請假，但交通部次長及台鐵董事長都不知情，到底是否真的去花蓮勘災，還是有私人行程，卻以勘災為由逃避詢答，質疑李孟諺有詐欺交委會之虞。

陳雪生會中表示，李孟諺昨已依照行政程序並獲准；交通部隨後回應，部長李孟諺因原有排定重要行程，因此昨日前往花蓮勘災途中，就親自致電向召委陳雪生請假，並獲允准。同時，交通部也循立法院相關規定向委員會提出請假並獲同意。

交通部長 李孟諺 花蓮

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