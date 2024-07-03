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1至5歲童溺死高居死因榜第2名 當心「電鈴響應門」憾事就發生

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
國健署提醒，只要是有水的地方，無論水的深淺，都存在不同程度的風險，如戶外泳池、溪邊、海邊、家中的充氣泳池，甚至是幫幼兒洗澡的浴缸與澡盆等，幼童皆可能溺水。本報資料照片
國健署提醒，只要是有水的地方，無論水的深淺，都存在不同程度的風險，如戶外泳池、溪邊、海邊、家中的充氣泳池，甚至是幫幼兒洗澡的浴缸與澡盆等，幼童皆可能溺水。本報資料照片

暑假到來，家長帶著孩童戲水消暑，不過務必注意小朋友的安全狀況，避免憾事發生。根據衛福部112年死因統計，1至5歲孩童「意外溺死或淹沒」的死因常排名第2名，已蟬聯多年。衛福部國健署提醒，家長謹記「看、聽、學、選、陪」陪伴孩童之餘也確保安全無虞。

只要是有水的地方，無論水的深淺，都有不同程度的風險存在，例如戶外泳池、溪邊、海邊、家中的充氣泳池，甚至是幫幼兒洗澡的浴缸與澡盆、廁所的馬桶等，幼童皆有可能發生溺水

國健署社區健康組研究員黃巧文表示，衛福部統計處公布112年國人死因統計結果顯示，1至5歲兒童死因第1名為事故傷害，其中因「意外溺死或淹沒」在1至5歲事故傷害主要死因類別中排名第2名，多年蟬聯。

黃巧文說，在死因回溯當中發現個案，可能只是家裡電鈴響起，照顧者去開門，短短幾分鐘時間小朋友就跌入水池當中，不幸溺斃。不一定只有到外頭游泳要注意，有水的浴缸、很矮的小水池都可能造成小朋友的危險，因為小朋友一旦嗆水，就很難自行爬起，家長務必注意。

國健署長吳昭軍則呼籲，家長請牢記守護幼兒5部曲「看、聽、學、選、陪」，確保幼兒在戲水時安全無虞：

「看」：時刻注意孩童在水中的舉動，視線不能離開孩童。

根據研究指出，溺水風險最高的兒童年齡是1至4歲。在戲水時，幼兒缺乏對於水的危險性認知，因此家長的視線不應該遠離孩童，亦不可將監護任務交付給年長的孩子。在室內幫嬰幼兒洗澡時，家長可能會讓幼童於浴缸中玩水，應要全程陪同，且洗澡前務必準備好毛巾、衣物或洗浴等用品，不應中途離開浴室，亦不可去接電話或回應門鈴。

「聽」：注意孩童發出的聲音，異常情況立即反應。

需隨時警惕呼救聲或是異常的安靜，因為有許多溺水事故發生時，溺水者無法呼救，若不及時發現，片刻的疏忽可能帶來無法挽回的後果。

「學」：學習水上安全知能及自救方法。

鼓勵孩童及家長學習水上活動安全知識與自救技能，以增加自我保護能力，保有「不怕一萬，就怕萬一」的防範心態。

「選」：選擇安全的戲水環境，不讓孩子單獨玩水。

家人或朋友們戶外露營、烤肉或踏青，想玩水清涼一下，應選擇具有救生人員與設備的合法水域，且不要超越警戒範圍，並要穿戴救生設備及充分熱身再下水。

「陪」：家長與孩童隨時保持一隻手臂的距離。

與孩童一起下水，並與孩童保持一手臂的距離，不僅能增加彼此的互動和樂趣，還能隨時應對突發情況。

朋友 溺水

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