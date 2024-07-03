14縣市防高溫 高雄橋頭37度

交通部中央氣象署今天發布14縣市高溫燈號，台南市、高雄市、屏東縣有局部攝氏38度極端高溫出現的機率；截至上午11時許，以高雄市橋頭區達37度最高。

根據氣象署網站，今天截至上午11時許，氣溫以高雄市橋頭區37度最高，其次為彰化縣竹塘鄉36.8度、屏東縣麟洛鄉36.7度。

氣象署上午更新高溫資訊，天氣高溫炎熱，台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、新北市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、花蓮縣、台東縣為橙色燈號，有連續3天出現36度高溫的機率；桃園市為黃色燈號，預估高溫達36度以上。

氣象署表示，今天太平洋高壓持續增強，台灣附近轉為東南風，各地為晴到多雲、高溫炎熱的天氣，預測西半部高溫普遍約35到37度，尤其是南部地區有局部38度以上高溫發生的機率，高溫範圍也較為廣泛，東半部高溫也有32到34度，外出應做好防曬措施，並多補充水分，慎防熱傷害。