快訊

睽違20年！日本今天正式發行「令和新鈔」

出國逛藥妝店狂採購攜入境 踩1紅線最重恐罰百萬

高中職將有「身心調適假」 家長團體支持、籲教部對症下藥

聽新聞
test
0:00 / 0:00

14縣市防高溫 高雄橋頭37度

中央社／ 台北3日電

交通部中央氣象署今天發布14縣市高溫燈號，台南市、高雄市屏東縣有局部攝氏38度極端高溫出現的機率；截至上午11時許，以高雄市橋頭區達37度最高。

根據氣象署網站，今天截至上午11時許，氣溫以高雄市橋頭區37度最高，其次為彰化縣竹塘鄉36.8度、屏東縣麟洛鄉36.7度。

氣象署上午更新高溫資訊，天氣高溫炎熱，台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、新北市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、花蓮縣、台東縣為橙色燈號，有連續3天出現36度高溫的機率；桃園市為黃色燈號，預估高溫達36度以上。

氣象署表示，今天太平洋高壓持續增強，台灣附近轉為東南風，各地為晴到多雲、高溫炎熱的天氣，預測西半部高溫普遍約35到37度，尤其是南部地區有局部38度以上高溫發生的機率，高溫範圍也較為廣泛，東半部高溫也有32到34度，外出應做好防曬措施，並多補充水分，慎防熱傷害。

圖／氣象署提供
圖／氣象署提供

屏東縣 高溫 高雄市

延伸閱讀

影／高雄轎車不禮讓直行車還噴水挑釁 警方莫可奈何

獲中央補助4220萬元 高雄新增21處不停讓行人科技執法7月15日上線

自動轉帳無人化！高雄檢警破洗錢機房 不到1年經手逾4兆越南盾

艷陽天熱死「魚」？高雄後勁溪溶氧不足 魚群集體暴斃

相關新聞

高雄橋頭38.0度！吳德榮：午後大雷雨 未來1周極端高溫

天氣高溫炎熱，根據中央氣象署觀測資料，高雄市橋頭上午11時40分出現38.0度高溫，其次是屏東縣春日37.7度、嘉義市「...

15空汙樹公告惹議 環境部決議近日廢止

環境部近日發函給相關政府單位和各縣市政府，指有15樹種被證實會釋放異戊二烯（Isoprene），因容易衍生臭氧致影響空氣...

新自強號出軌 交通部：7月22日前完成西正線落石告警系統

台鐵229次（EMU3000型自強號）6月21日北上經花蓮秀林鄉時，因土石流覆蓋軌道，造成列車出軌，台鐵當時承諾1個月內...

80歲以上免評巴氏量表存異見 勞動部擬「有條件」放寬…5.5萬人受惠

多名立委提案放寬80歲以上被看護者免經醫療機構專業評估（即巴氏量表），可申請外籍看護，但外界憂心以年齡作為放寬標準，恐產...

台鐵連夜搶修 北迴和仁至崇德雙線搶通3路段慢行

花蓮縣前晚下大雨，台9線蘇花公路崇德段發生土石流，交通阻斷，泥流也漫溢至台鐵北迴線崇德至和仁間軌道，其中東正線昨晨先通車...

環境部推動傳統市場減塑 採鼓勵性質

環境部資源循環署昨天宣布與全國廿二縣市、四十七市場串聯「減塑」，鼓勵民眾在傳統市場自備環保袋，預計減少百分之廿、約六千五...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。