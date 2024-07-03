新自強號出軌 交通部：7月22日前完成西正線落石告警系統

台鐵229次（EMU3000型自強號）6月21日北上經花蓮秀林鄉時，因土石流覆蓋軌道，造成列車出軌，台鐵當時承諾1個月內增設土石溢流告警系統及CCTV人工監控。交通部政務市長伍勝園今天在立法院指出，西正線也將裝設落石告警系統，預計7月22日前完成。

立法院交通委員會今審查鐵路法第40條及第57條修正草案，以及進行詢答。民進黨立委陳素月表示，近期台鐵事故頻傳，6月21日台鐵229次新自強號行經崇德至和仁間K51+300西正線，因大清水溪土石溢流覆蓋軌面，造成列車出軌，包含司機及8名乘客共9人受傷，台鐵承諾增設告警系統，目前進度為何？

伍勝園表示，由於土石流入侵軌道的範圍是台東花蓮路段K51+300西正線，西正線已設置明隧道，東正線則設置落石告警系統；6月21日發生土石流的西正線K51+300大清水溪橋橋上過往沒落石紀錄，所以未設置落石告警系統。

伍勝園說，交通部已在6月4日找相關單位如林保署及相關專家討論，初步先進行河床疏濬，之後在西正線裝設落石告警系統，預估7月22日完成裝設，後續宜花東邊坡也會全面評估裝設；台鐵公司董事長杜微補充，將在1個月內盤點哪些需做防護及告警系統。

陳素月進一步詢問，6月3日豪大雨導致基隆台2線潮境公園發生土石崩坍，當時交通部長李孟諺受訪時表示，國道、公路局、台鐵、高鐵將在1個月內完成C級邊坡盤點，如今1個月的時間到了，盤點進度為何？

伍勝園表示，面對氣候變遷威脅，近期也有午後雷陣雨，導致土石鬆動。針對C級邊坡盤點進度，目前台鐵、高鐵、公路局已在收尾階段，預計本月即可完成盤點。