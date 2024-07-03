曾走過鬼門關！他「要命2惡習」再爆心肌梗塞 醫心寒問：我該怎麼做？

許多名人因為急性心肌梗塞突然病逝，令人不勝唏噓。近日心臟內科醫師陳冠任透露，有一名53歲的男性6年前因為急性心肌梗塞緊急手術後救回一命，但後續的行為確讓他「無力感油然而生」，文章一出也引起不少人同感。

陳冠任1日在臉書發文指出，他有一名53歲的男性患者在6年前急性心肌梗塞（STEMI），緊急做了心導管手術放完支架後撿回一命，但是卻從此不再回診，直到前陣子再次發生心肌梗塞（NSTEMI）後才又回來。

陳冠任表示，原本6年前處理完乾乾淨淨的血管，現在又復發狹窄，甚至有一條是嚴重到慢性完全阻塞，陳冠任問患者情況，患者回應6年間都沒有去任何醫院追蹤看診，也沒有吃藥，一天抽三包菸，甚至檳榔和酒通通都有。

陳冠任當下無話可說，也透露，這名患者常常在病房大呼小叫，對待護理師或年輕醫師態度惡劣，彷彿住院就是大爺，陳冠任不解，「到底對這樣一位不尊重醫護人員、不遵守醫囑用藥、不戒除自身惡習，只有發病時才一副『「我是病人，你們本來就應該來救我」的姿態出現的患者」』，要做到什麼程度？

陳冠任無奈說，做得完善，患者不領情，認為是「應該的」，出院又繼續抽菸喝酒，不按時回診用藥，直到下次發作再大搖大擺地回來急診。做得不夠，馬上又會被指責「沒有醫德」。

陳冠任認為，醫師誓詞有說「我將不容許有任何宗教、國籍、種族、政見或地位的考慮介於我的職責和病人之間」，但面對這樣的患者，無力感還是油然而生，「或許台灣廉價、便利且先進的醫療，讓有些人忘了這其實是個具有高度專業與精密度，可以讓人重獲新生的艱難工作，醫療從來都不是簡單而低廉的事」。

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