出國逛藥妝店狂採購攜入境 踩1紅線最重恐罰百萬

暑假到了，不少民眾安排出國旅遊，日韓藥妝店更是民眾必逛行程，不過從國外購入醫材及化妝品得留意相關規定，隨化妝品不分類新制上路，針對防曬劑、染燙髮劑、止汗制臭劑和居家用牙齒美白劑等，不再有攜帶入境的數量上限，但違反自用原則，最重可處新台幣100萬元，入境時也要留意海關相關規定；符合規定品項且未超過數量上限的醫療器材，則可以便捷通關方式輸入。

食藥署醫療器材及化妝品組簡任技正吳亭瑤表示，依據特定醫療器材專案核准製造及輸入辦法第6條第4項規定，攜帶或郵寄方式輸入專供個人自用的醫療器材，符合OK繃、液體OK繃、日拋隱形眼鏡和醫用口罩等8大類品項，且未超過數量上限者，得以便捷通關方式輸入，且以半年一次為限。

吳亭瑤提醒，上述方式帶回國內或輸入的醫療器材，還是有一些規定要遵守，有些人會把多餘用不到的產品上網兜售，但這其實是違法的，針對以便捷通關方式輸入的個人自用醫療器材，「僅供個人使用」，如有販售、轉讓或轉供他用，則涉違反醫療器材管理法第35條第2項，供售限制規定，依同法第70條第1項第10款，最重可處新台幣100萬元罰鍰。

另外，自今年7月起，化妝品採「單一化管理」，過去被稱為「特定用途化妝品」的防曬劑、染髮劑等品項，7月起一律改稱化妝品，食藥署同日廢止「輸入特定用途化妝品供個人自用免申請查驗登記之限量」規定。吳亭瑤說，新制上路後，針對化妝品不再像過去，有每種至多12件，合計不超過36件為限，不過入境時仍要留意，海關對「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」等相關規定。

吳亭瑤表示，玻璃安瓿容易碎裂，不能作為化妝品容器，如需個人自用要經過申請，也可先確認要帶回的產品，在國內許可證資料庫，有無符合資格品項。

食藥署副署長王德原提醒，國外旅行購買的個人自用化妝品，不得供應、販賣、公開陳列、提供消費者試用或轉供他用，違反規定者，依化妝品衛生安全管理法第23條，處新台幣1萬元以上100萬元以下罰鍰，且國外購買的化妝品無中文標示，如果使用後導致刺激、過敏、紅腫等肌膚傷害，需自行向國外求償。