洗頭習慣站著或彎腰？骨科醫示警錯誤姿勢「傷脊椎」 4族群建議坐著洗

你平時習慣站著還是彎腰洗頭呢？近日一位網友在PTT發文表示，自己平時都是站著洗頭，這樣洗完頭後可以順便洗身體，冬天如果怕冷的話，也能讓身體一直沖水、保持溫暖。而原PO的朋友因為不喜歡洗頭的水接觸到身體，且認為站著洗頭背部容易長痘痘，因此偏好彎腰洗頭。而針對洗頭的姿勢，日前有醫師表示，在洗手台彎腰洗頭容易對脊椎造成傷害，建議以「站立用蓮蓬頭洗」為佳。

原PO的貼文一出便引起網友熱烈討論，多數人與原PO相同，習慣站著洗頭，「站著洗，好奇彎腰不會弄到眼睛嗎」、「站著洗，頭往後仰」、「站著洗，彎腰會頭暈」、「站著背對蓮蓬頭仰頭洗，水不會經過臉」。

也有部分網友偏好彎腰洗頭，「彎腰，手拿蓮蓬頭」、「彎腰啊，站著洗水會流到眼睛，很恐懼」、「彎腰洗會比較乾淨，眼睛也不會進水」。

針對洗頭姿勢，台中光田醫院的骨科醫師嚴可倫曾在臉書粉專發文表示，日常生活中除了彎腰搬重會對脊椎造成傷害外，有些不良姿勢及不當用力的情況也需要避免，其中就包括「洗手台洗頭」。醫師表示，一開始設計洗手台時，其高度就不是專門拿來洗頭的，民眾若彎腰洗頭，對脊椎的傷害很大，建議還是站立用蓮蓬頭為佳。

另外，根據元氣網報導，國健署統計，浴室是居家跌傷地點第二名。為了預防浴室地板濕滑導致滑倒受傷，新北市輔具資源中心主任楊忠一表示，除了加裝扶手、改成乾濕分離以及各種防滑貼外，也可以放置洗澡椅，降低滑倒的危險性，他也建議以下4個族群可採用坐著的方式洗澡：