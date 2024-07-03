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防暑假COVID-19疫情升溫 新北18責任醫院總動員

中央社／ 新北3日電

新北市衛生局表示，研判暑假COVID-19疫情增溫、7月中旬恐達高峰，已邀集18家急救責任醫院盤點醫療量能，加強院內感染管制作業；XBB疫苗仍有8400劑，籲民眾盡速接種。

新北市政府今天召開市政會議，新北市衛生局長陳潤秋以臨時動議方式在會中指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情增溫，研判未來2週持續增加，預估7月中旬達高峰，暑假開始的7月要提高警覺。

她表示，衛生局已於7月1日召集轄內18家急救責任醫院開會，盤點醫療量能、加強院內感染管制作業、急診就醫分流及適時調整床位。

新北市長侯友宜指出，快篩與XBB疫苗對變異株LB.1仍有效，呼籲未接種疫苗者要盡快接種。此外，因應暑假外出旅遊、活動與人潮聚集機會增多，大家一定要戴好口罩、勤洗手及落實咳嗽禮節，減少醫院探病。

衛生局表示，新北XBB疫苗目前存量，莫德納有4875劑、Novavax有3525劑，預估中央還會再配發莫德納疫苗，呼籲民眾盡速到470家合約院所及18處社區接種站接種。

民眾若出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，衛生局指出，可先使用快篩試劑篩檢，新北有454家基層診所都可提供民眾就醫時使用家用快篩試劑，並呼籲民眾戴好口罩、落實手部衛生、生病在家休息、接種疫苗，以減少感染、降低重症及死亡風險。

莫德納疫苗 衛生局

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