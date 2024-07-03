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華航太平洋氣候觀測機 擴大國際氣候觀測研究合作

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中華航空在太平洋氣候觀測航機擴增最新氮氧化物及二氧化碳觀測儀器，運用光學與雷射設備，蒐集資料提供國際氣象組織研究。圖／中華航空提供
中華航空在太平洋氣候觀測航機擴增最新氮氧化物及二氧化碳觀測儀器，運用光學與雷射設備，蒐集資料提供國際氣象組織研究。圖／中華航空提供

華航空攜手中央大學、歐盟IAGOS 研究團隊（In-service Aircraft for a Global Observing System），及日本宇宙航空研究開發機構 JAXA（Japan Aerospace Exploration Agency） ，在華航太平洋氣候觀測航機擴增最新氮氧化物及二氧化碳觀測儀器，運用光學與雷射設備，蒐集資料提供國際氣象組織研究，為唯一在太平洋區域進行相關觀測的航空業者。

華航表示，自2007年起即參與中央大學太平洋溫室效應氣體觀測（Pacific Greenhouse Gases Measurement, PGGM）國際性合作計畫，2012年裝置全球第一架跨太平洋氣候觀測機，2016年進一步於2架A330-300客機裝載 IAGOS 大氣觀測主要儀器，用於蒐集客機飛行太平洋區域的氣候資料，包括臭氧、水氣、一氧化碳、雲滴粒子濃度。

華航指出，2架航機現分別擴增觀測氮氧化物及二氧化碳的附屬儀器，持續支持台灣與歐洲合作全球氣候變遷研究，監測範圍也擴至大洋洲及南、北半球，是台灣唯一參與太平洋溫室效應氣體觀測國際性合作計畫的航空公司，展現致力國際氣候變遷科學研究的企業社會責任，監測成果也獲國際科學界重視。

華航也說，新進的777F貨機配備原廠亂流偵測演算技術軟體，並與國際航空運輸協會 ( International Air Transport Association, IATA) 連線同步傳輸資料，這些數據搭配IAGOS的氮氧化物與二氧化碳氣候觀測數據，協助國際航空業航路亂流偵測與避險規劃，強化國際航空業航路管理及營運的氣候韌性，也對全球航空業飛行安全做出貢獻。

華航表示，該公司以「持續落實ESG推動，創造企業永續競爭力」為發展核心，耕耘環境保護、社會責任和公司治理成果卓越，受國內外多方肯定，連續8年入選道瓊永續指數新興市場成分股，也是台灣唯一獲選的航空公司；連續10年榮獲「台灣企業永續獎」，2023年首度獲頒「台灣十大永續典範企業獎」。

永續 溫室效應 華航

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