還會更熱！中南部、大台北接力高溫紫爆 氣象署曝台灣發燒原因
近期依舊各地炎熱，周六就是24節氣的小暑。中央氣象署預報員李孟軒表示，最近天氣受到太平洋高壓影響，各地天氣比較高溫炎熱，中午過後還是有局部雷陣雨發展，也有降雨到晚上的情形。接下來幾天還是以高溫炎熱的天氣為主，未來3天太平洋高壓稍微增強，所以午後雷陣雨有減少的趨勢。周五、周六大台北地區有機會出現37度以上高溫，今天至周六中南部、大台北地區有機會出現極端高溫情形。
李孟軒表示，目前還是受到太平洋高壓影響，從日本南方海面一直延伸到南海的範圍都是太平洋高壓影響的趨勢，目前太平洋高壓影響地區偏大，也造成南邊的熱帶擾動發展相當侷限。台灣上空一早雲量偏少，所以太陽輻射加熱作用下也比較明顯。
近期高溫趨勢，李孟軒表示，未來3天各地普遍33至36度左右，今天要留意南部地區除了沿海，可以來到36度以上高溫，尤其是比較偏山區的內陸地區有可能出現37度以上高溫。中部地區也要留意近山區，可能出現37度以上高溫。
李孟軒表示，明天整體比較高溫區域，預估出現在南部近山區陸地，有機會37度以上。周五在大台北地區普遍上有36度以上高溫，局部有機會出現37度以上情況。這幾天紫外線指數可能達到危險級，民眾外出避免曝曬在太陽底下。
未來降雨趨勢，李孟軒表示，今天整體上以午後雷陣雨為主，西半部、宜蘭、花蓮、東南部山區有可能出現局部午後雷陣雨，還是會伴隨短延時強降雨，帶來局部大雨；甚至中部以北山區有短延時豪雨發生。明天到周六高壓系統稍微增強，整體午後雷陣雨範圍縮小，中南部地區、各地山區還是要留意午後雷陣雨發展。
李孟軒表示，周五、周六中南部沿海也會有零星降雨。周六開始太平洋高壓勢力減弱的趨勢，周日到下周二午後雷陣雨範圍又會再增廣，西半部地區、東半部山區雨勢上有出現短延時大雨現象。
目前台灣附近海溫偏高，不過，李孟軒表示，台灣高溫原因不只是海溫調節，像是一早太平洋高壓會比較偏強的關係、整體雲量偏少，太陽的輻射加熱作用相當明顯。除此之外，盛行風的變化，也會造成局部地區比較偏高的溫度；像前幾天西南風影響之下，台東就有極端高溫；今天比較偏東南風，背風的南部地區就比較普遍36度以上高溫出現的情況。還有熱島效應就會帶來比較高的溫度，所以大台北地區也有氣溫普遍偏高的情形。
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