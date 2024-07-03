快訊

還會更熱！中南部、大台北接力高溫紫爆 氣象署曝台灣發燒原因

不甩綠委喊程序瑕疵 藍白堅持調查權第一槍開向鏡電視

已婚名醫江坤俊被爆與護理師過夜 正宮發聲3點說明

外食族當心！超商「經典早餐組合」 20多歲男連吃4個月竟要洗腎

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師警告，若長期食用「高磷、高鈉」的食物，嚴重的話恐導致你成為洗腎患者。示意圖/ingimage
營養師警告，若長期食用「高磷、高鈉」的食物，嚴重的話恐導致你成為洗腎患者。示意圖/ingimage

現代人工作忙碌，一天三餐經常在外解決，而便利商店又是許多人的方便選擇。不過有營養師就警告，若長期食用「高磷、高鈉」的食物，容易造成腎臟負擔，嚴重的話還可能會導致你成為洗腎患者。

營養師許瓊月在節目《醫師好辣》中分享，一名本身患有先天性腎功能異常的20多歲年輕人，因長期食用「高磷、高鈉」的便利商店食物，導致腎功能在短短4個月內急速惡化，成為洗腎患者。

許瓊月解釋，通常有慢性腎衰竭的患者，可能要等5至15年才需要洗腎，但該名個案的病情卻惡化得如此快速，是與便利商店的麵包牛奶有關。

許瓊月補充，該名病患大學剛畢業時，為了準備考試，因此早餐、午餐經常在便利商店解決，且大多選擇吃麵包加牛奶，而他吃的麵包除了高鈉外，還有用磷酸鹽來增加蓬鬆感，對腎臟會造成極大負擔。

許瓊月表示，麵包配牛奶是常見的組合，適當的牛奶可以補充鈣質，但若直接配著吃，麵包中的磷酸鹽會減少鈣質吸收，建議若想透過牛奶補充鈣質的話，最好的方法就是吃完麵包隔一小時後再喝，效果會比較好。

另外許瓊月也推薦3種早餐，分別是鮪魚全麥吐司+無糖黑豆漿或蔬菜玉米全麥蛋餅+無糖黑豆漿，以及燻雞全麥三明治+鮮奶拿鐵，以上3種的早餐特色都是全麥，因全麥富含膳食纖維、鮪魚含Omega-3脂肪酸，燻雞含B群與蛋白質，加上無糖的飲品會是相對健康的選擇。

外食 早餐 洗腎 營養師 牛奶 麵包

延伸閱讀

大庭廣眾叫北鼻太害羞！她直呼男友全名被嫌兇 網分享尷尬經驗

男生「1行為」比擦防曬還娘？ 兩派網友論戰：很多台北人這樣

各國咖哩誰最強？他指這國稱王 網反推台灣螢光咖哩：邪教第一名

薩利亞烤田螺上桌竟「爆炸噴油」 女子眼角膜受損控店家神隱

相關新聞

80歲以上免評巴氏量表存異見 勞動部擬「有條件」放寬…5.5萬人受惠

多名立委提案放寬80歲以上被看護者免經醫療機構專業評估（即巴氏量表），可申請外籍看護，但外界憂心以年齡作為放寬標準，恐產...

台鐵連夜搶修 北迴和仁至崇德雙線搶通3路段慢行

花蓮縣前晚下大雨，台9線蘇花公路崇德段發生土石流，交通阻斷，泥流也漫溢至台鐵北迴線崇德至和仁間軌道，其中東正線昨晨先通車...

環境部推動傳統市場減塑 採鼓勵性質

環境部資源循環署昨天宣布與全國廿二縣市、四十七市場串聯「減塑」，鼓勵民眾在傳統市場自備環保袋，預計減少百分之廿、約六千五...

跨鐵軌攀三貂嶺瀑布群立委擬修法開放 交通部說話了

三貂嶺瀑布群步道為熱門觀光路徑，但新北市觀旅局建議的前往路徑需穿越平溪線鐵軌，有違反鐵路法之虞。立委為此提案擬修正鐵路法...

外食族當心！超商「經典早餐組合」 20多歲男連吃4個月竟要洗腎

現代人工作忙碌，一天三餐經常在外解決，而便利商店又是許多人的方便選擇。不過有營養師就警告，若長期食用「高磷、高鈉」的食物，容易造成腎臟負擔，嚴重的話還可能會導致你成為洗腎患者...

高溫炎熱上看37度 午後雷陣雨尤其中南部慎防劇烈天氣

今天各地為晴到多雲，高溫而炎熱的天氣，中央氣象署預測西半部高溫普遍約35至37度，尤其中南部地區有局部37度以上高溫發生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。