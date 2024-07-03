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跨鐵軌攀三貂嶺瀑布群立委擬修法開放 交通部說話了

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
三貂嶺車站。聯合報系資料照
三貂嶺車站。聯合報系資料照

三貂嶺瀑布群步道為熱門觀光路徑，但新北市觀旅局建議的前往路徑需穿越平溪線鐵軌，有違反鐵路法之虞。立委為此提案擬修正鐵路法第57條，盼開放鐵路路線。交通部表示，涉及乘客及相關行人、車輛安全，建議不予修正，但新北市政府將興建跨河橋梁，興建前的過度期間，台鐵也將協助拓寬居民及機車通行空間。

三貂嶺瀑布群步道屬於淡蘭古道中路，介於三貂嶺和大華火車站間，交通方便適合健行，但根據新北市觀旅局旅遊網建議，因沒有公路抵達，建議民眾搭火車到三貂嶺車站，沿著車站小徑抵達，但其建議的路徑需穿越平溪線鐵路，有違反鐵路法之虞。

立法院交通委員會今審查國民黨立委廖先翔、傅崐萁、謝龍介、徐巧芯、洪孟楷、張智倫、廖偉翔等18人擬具「鐵路法第五十七條條文修正草案」。

立委認為，因鐵路法第2項規定「行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋樑、隧道內及站區內非供公眾通行之處所」，因此擬增訂2項規定作為該法的第3項及第4項。

內容包含，增訂第3項在鐵路路線、橋樑為當地居民通行的必要通路，且無公有道路替代時，行人及車輛不受限可通行，以及增訂第4項規定因鐵路路線設置，導致既成道路無法通行，主管機關應滿足跨越鐵路路線的救災通行需求。

根據書面報告，交通部認為，鑑於鐵路運輸量大、速度高，為確保鐵路營運及眾多乘客的安全，並防止行人、車輛侵入造成本身的傷亡，鐵路法第2項因規定排除鐵路路權範圍內的外物入侵，以維護鐵路路線、列車營運、鐵路眾多乘客及相關行人、車輛的安全。

交通部指出，立委提案擬增訂第3項，其本質主要為當地居民聯外道路應完善建置，以解決居民可安全通行的課題，關於三貂嶺站當地居民聯外通行的問題，新北市政府已在今年6月27日邀集相關單位研商，將由新北市政府選址，並興建跨河橋樑，提供當地居民或觀光旅遊民眾可安全通行。

而交通部現正研議協助尚未完成興建前的短期過渡方案，原則上將朝由台鐵公司在三爪子鐵路橋樑上游側，先行代辦拓寬可供居民及機車通行的空間，再交由該府管養，相關過度方案內容及分工，交通部將盡速會商新北市政府推動辦理。

另外，依據災害防救法相關規定，當災害或緊急狀況發生時，災害應變中心或指揮官得命令執行緊急應變計畫的各項措施，包含消防等緊急救災時，鐵路機構依相關法令及指揮官的指揮，應配合執行救災通行的需求，因此第4項也應無增訂的需求。

交通部表示，立委提案鐵路法增訂第3項及第4項，原第3項及第4項規定移列第5項及第6項，因同法第70條列有違反第57條第3項及第4項處罰規定，需同時配套修正鐵路法第70條，因此建議暫不予修正，為職現行條文。

交通部 行人

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