80歲以上免評巴氏量表存異見 勞動部擬「有條件」放寬…5.5萬人受惠

多名立委提案放寬80歲以上被看護者免經醫療機構專業評估（即巴氏量表），可申請外籍看護，但外界憂心以年齡作為放寬標準，恐產生排擠重症效應，導致真正有需求的被照顧者聘請不到看護工。立院衛環委員會今天舉辦公聽會，勞動部次長王安邦表示，勞動部預定於9月修正相關法規，擴大多元免評適用對象涵蓋被照顧者80歲以上且有長期就醫紀錄者、失能不可逆之特定病症者，以及具有偏遠地區醫療診所長期就醫紀錄的失能者，預計受惠人數可達5.5萬人。

立法院衛環委員會日前審查「就業服務法第46條修正法案」，針對放寬80歲以上得免經醫療機構透過巴氏量表專業評估，即可申請外籍看護，最後相關條文保留送交黨團協商。為凝聚共識，衛環委員會今舉辦「就業服務法家庭外籍看護聘僱制度探討」公聽會。

去年總統大選期間，國民黨候選人侯友宜提出80歲以上、70至79歲患有癌症二期以上不需巴氏量表即可直接申請外籍看護工，引發社會回響。行政院旋即指示勞動部、衛福部研議，並進一步放寬持續使用長照服務6個月以上的長照對象、輕度失智症者、重度呼吸障礙及中度吞嚥障礙等14項中重度特定身心障礙者免評。

王安邦說，多元免評自去年10月起實施迄今，申請外籍看護核准6.2萬人中，超過一半、3.2萬人採多元免評；其中，80歲以上高齡者多元免評核准2.3萬人，占全部多元免評核准人數7成以上，為多元免評主要受益者，同時也滿足未滿80歲符合免評資格者均可一體適用，在簡政便民與高齡者免評上已初見成效。

王安邦表示，考量全面開放80歲以上長者免評恐產生排擠效應；又癌症種類繁多、病程進展不同，且忽視其他特定病症恐失偏頗，如單以年齡及癌症作為聘僱移工標準，將使家庭看護移工在照顧工作上棄重擇輕，導致中重症家庭加劇面臨轉出或怠工等勞資爭議及轉換不成後失聯等情形，嚴重影響中重症家庭聘僱外籍看護權益。勞動部認為，應採取不分年齡擴大免評，並將不可逆轉之特定病症，評估納入擴大多元免評範圍。

因此，勞動部預定今年9月修正相關法規，擴大多元免評適用對象涵蓋被照顧者80歲以上且有長期就醫紀錄者、失能不可逆之特定病症者以及具有偏遠地區醫療診所(含衛生所)長期就醫紀錄的失能者，預計受惠人數可達5.5萬人。

勞動部表示，未來包括一定期間內曾有聘僱紀錄者，及其他經勞動部跨部會會商認定的特殊情形等，勞動部也將盡速會商衛福部評估，持續擴大免評適用對象。