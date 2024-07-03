高溫炎熱、午後雷陣雨 賈新興曝未來10天降雨趨勢

高溫炎熱、午後雷陣雨的天氣型態持續。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，「天氣一樣的，熱啊」。

近期降雨趨勢，他說，明天午後，山區及嘉南一帶有局部短暫陣雨。周五午後，新竹以南山區及嘉義以南有局部短暫陣雨。周六清晨，台東及恆春半島有零星短暫雨，午後山區、台南以南及宜花有零星短暫陣雨。周日，台東及恆春半島有零星短暫雨，午後西半部有局部短暫陣雨，花東山區亦有零星短暫雨。

賈新興表示，下周一午後，西半部有局部短暫陣雨。下周二至下周五偏西南風，清晨至白天，中南部沿海亦有零星短暫雨，台東有焚風發生的機率，午後除台東以外，其它地區有局部短暫陣雨。小琉球下周五至下周六，中午前易有雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。