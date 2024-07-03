熱爆！ 1張圖看南部大範圍紅到發紫 高壓籠罩颱風難發展

今天依舊是高溫炎熱、午後雷陣雨的天氣型態。中央氣象署發布高溫資訊，今天台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、新北市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、花蓮縣、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，東南風環境，今天南高屏靠山區變成背風尾流區。

天氣風險公司天氣分析師廖于霆今天表示，今天太平洋高壓勢力稍微增強，台灣附近轉東南風，各地雲量減少，台南、高雄、屏東，有38度極端高溫出現的機會，台北、新北、台中、彰化、南投、雲林、嘉義縣市、花蓮、台東有連續出現36度高溫的機會，要留意家中長輩、小朋友以及寵物所處環境是否過熱，氣溫高對身體健康的壓力很大。

除高溫外，廖于霆表示，今天還有午後雷陣雨，發生的範圍也比較大，從台南嘉義以北到中北部山區都有機會，不排除有短時大雨發生機會，留意突如其來的大雨。

廖于霆表示，由於太平洋高壓勢力明後天會更強，並持續到周日，各地都是晴時多雲的天氣，這種高溫環境還要好幾天，大家要有心理準備這是對高溫的長期抗戰。不過也因為高壓強，午後雨在明天後會明顯變少，只剩山區零星發展。