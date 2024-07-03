高溫炎熱上看37度 午後雷陣雨尤其中南部慎防劇烈天氣
今天各地為晴到多雲，高溫而炎熱的天氣，中央氣象署預測西半部高溫普遍約35至37度，尤其中南部地區有局部37度以上高溫發生的機率，東半部高溫32至34度，中午前後紫外線強，外出應做好防曬措施，並多補充水分，慎防熱傷害。
降雨方面，氣象署表示，今天台灣附近轉為東南風，迎風面東南部地區及恆春半島有不定時零星短暫陣雨，午後西半部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區及各地山區並有局部大雨發生的機率，注意短延時強降雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣現象，若行經山區路段應提高警覺，留意土石鬆軟、地滑、崩坍及落石，並留意自身安全。
周六就是24節氣的小暑。氣象署表示，明天至周六仍為東南風，各地為晴到多雲且高溫炎熱，尤其周五、周六大台北地區有局部37度以上高溫發生的機率；降雨方面，東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後熱力作用下，中南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨；周六清晨至上午因海陸風輻合，中南部地區亦有零星短暫陣雨，午後南部地區及中部以北山區有局部大雨發生的機率。
氣象署表示，周日至下周二各地為晴到多雲且高溫炎熱，東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨；周日、下周一水氣較多，大氣不穩定，中南部地區及北部山區有局部大雨發生的機率。
氣象署表示，10日至12日各地天氣晴朗穩定，高溫炎熱，午後受到熱力作用影響，有局部短暫雷陣雨發生的機率；時序進入夏季，白天高溫炎熱，多注意防曬及補充水分、避免中暑，山區午後容易發展熱對流，需留意較大雨勢、溪水暴漲，前往河谷活動或遊憩也要注意安全。
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