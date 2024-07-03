快訊

陸海警帶走澎湖漁船 洪奇昌籲兩岸克制避免擦槍走火

移動路徑曝！澎湖漁船遭陸海警帶走 船上共5人包括2名台籍、3名印尼籍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

健康主題館／高溫脫水「傷心」 夏天也會心肌梗塞

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
氣溫高升，若水分補充不足，血液會變濃稠，提高急性心肌梗塞的機會。圖／123RF
氣溫高升，若水分補充不足，血液會變濃稠，提高急性心肌梗塞的機會。圖／123RF

心肌梗塞與中暑 從症狀怎麼分辨？ 製表／廖靜清 圖／聯合報提供
心肌梗塞與中暑 從症狀怎麼分辨？ 製表／廖靜清 圖／聯合報提供
夏日高溫難耐，總是全身汗涔涔，流太多汗易脫水、引發中暑，也會導致凝血「傷心」。台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文說，氣溫高升，身體會藉由擴張血管來增加排熱，若水分補充不足，血液會變濃稠，進而產生血栓，提高急性心肌梗塞的機會。

適時補充水分 別等口渴才喝水

林謂文表示，天氣冷影響血管收縮、天氣熱血管擴張，兩者機制不同，但是都會發生心肌梗塞。高溫會增加每日排汗量，讓體內水分蒸發，若不適時補水，血液會因脫水而變得濃稠，影響到血管內的流動。另外，脫水會降低血液循環量，加重心臟運作負擔，容易引發心律不整或心臟衰竭。

血液中超過90%是水，適時補水非常重要，林謂文強調，不要等到口渴才喝水，避免身體處在「微脫水」狀態中。多喝水，除了防止心臟功能受損，也能降低夏日熱衰竭、熱中暑等急症。如果是外勤人員或須常在戶外高溫下工作者，建議適度補給鹽分或運動飲料，平衡身體的電解質。

冷氣溫差大 心悸胸悶要注意

氣溫節節上升，幾乎冷氣開整天，林謂文提醒，從室外35℃高溫進到22℃涼爽的室內，溫差足足13℃，刺激著交感神經，會使心臟的冠狀動脈收縮，有心悸、胸悶、呼吸困難的感覺。過大的溫差變化，也會造成心腦血管意外發生，應試著讓身體慢慢適應溫度，啟動體溫調節反應。

衛福部最新國人十大死因排行榜，心臟疾病高居第二位。林謂文呼籲，民眾應從日常飲食、運動著手改善，少吃高油、高鹽、高糖食物，且戒除抽菸、喝酒、熬夜等不良習慣。他觀察，心臟疾病不是老年人專利，已經年輕化且年齡範圍廣，有三高、家族史、糖尿病、肥胖等高危險族群，健康檢查年齡應提前，30歲開始接受定期檢查，揪出隱藏問題。

冷氣 氣溫 高溫

延伸閱讀

17歲羽球新星猝逝 醫師分析5情況：小心「突發性心律不整」

獨／高雄兩線三星警官昨早心臟不適就醫 返家傍晚不治

胸悶當中暑 高溫熱出心肌梗塞！醫：多喝水是關鍵

台中少女猛爆性心肌炎休克 微型心臟幫浦救回一命

相關新聞

戶政資料催生 網批國家級查水表 卓揆指誤會

行政院長卓榮泰前天語出驚人，盼協助勾稽戶政資料解決少子化問題，對象為適婚青年與結婚未生子的家庭，網友質疑這是「國家級查水...

是藥也是毒／鴉片類藥品 勿自行轉讓服用

「藥師，我家裡還有上次就診沒吃完的強效止痛藥，最近家人傷口很痛，可以給他使用嗎？」經查後發現病人家中餘藥是含有Trama...

連夜搶修清除土石 台鐵「崇德-和仁」3日恢復雙線通車

花蓮地區因對流雲系發展旺盛，連續多日降下大豪雨，造成台9線蘇花公路崇德段多處土石流，且蔓延到台鐵軌道，影響鐵公路營運及通...

促設癌症新藥基金 病團調查59立委「逾9成支持」

賴清德總統選前承諾成立百億癌症新藥基金，緩解健保財源壓力。台灣癌症基金會公布新國會對癌症新藥基金意向調查，參與調查委員全...

肺癌、乳癌成女性殺手 醫學機構曝「2元凶」：多數患者不吸菸

不抽菸的女性為何會得肺癌？台灣女性的乳癌發生率持續上升，要如何避免潛藏在身邊的危害因子？日前衛福部公布112年國人死因統...

健康你我他／儲蓄人際關係 樂齡沒有極限

時間飛快，還記得去年才在聯合報元氣網參加退休力檢測，也對檢測結果自我檢視，若有哪些方面做得不好，就朝更好的方面做調整，人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。