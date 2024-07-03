土石流又斷蘇花 花蓮和平村如孤島

大雨不斷，台九線蘇花公路崇德路段及台鐵崇德至和仁段，前晚發生土石流，公路局預估今才能搶通，台鐵今晨恢復雙線通車。

花蓮縣秀林鄉和平村昨因此停班停課，居民感嘆，蘇花公路在四○三強震後遇雨易坍，上班、上課和就醫都成大問題，宛如「孤島」，交通安全之路迢迢。

台九線一六三點三公里、一六四點二公里及一六四點八公里崇德路段，前晚九時許發生土石流造成交通中斷；台鐵北迴線五十六點五至五十六點九公里處東西正線也因泥流覆蓋軌道，鐵公路一度雙雙中斷。東正線昨清晨近六時恢復單線雙向行車，西正線因軌道及轉轍器遭土石淹沒，持續搶修，預計今上午五時恢復雙線通行。

公路局東區養護工程分局原預計昨傍晚五時搶通蘇花公路，但昨下午二時卅分再度發生強降雨，土石泥流一路從高處邊坡傾洩而下，邊坡及路面覆滿土石泥流，增加搶災困難，預計今下午二時才能通車。

403強震後 地質鬆動

公路局東區養護工程分局南澳工務段副段長劉錦龍昨還原搶修經過，他說，過去即便下再大的雨，或遇上颱風，該路段都不曾發生嚴重土石坍滑情形，此次明顯是因地震後的地質已經鬆動，昨天工人在下面開挖清坍，泥流仍一直往下滑動，搶修過程險象環生，下午又出現強降雨，導致搶通時程不斷延後。

花蓮從上月廿九日起接連大雨，蘇花公路和平段幾乎每天都在坍，和平村有和平、和中、和仁三個社區，實際居住近千人，和平村昨出入仍受影響，縣府宣布停班停課。

和平村長董蓮怡前晚六時到花蓮市區醫院看病，晚上十時要回家，當時蘇花公路中斷，因為大雨不斷，她擔心村民，途中一直與村民電話聯繫，掌握狀況，計畫開車到新城站再搭最後一班火車回和平，沒想到鐵路也跟著停開，只好借住親人家。

和仁部落前晚撤離卅多人，董蓮怡嘆，震後蘇花公路經常坍方，常常要撤村，生活很不方便。此外有村民是洗腎患者，每周三天要坐火車到花蓮醫院洗腎，鐵路不能提供穩定運輸，「真的有孤島心情。」

台東助花蓮 振興觀光

正值暑假期間，台東縣府協助振興花蓮觀光，昨起撥等值二百萬元的二千萬枚「台東金幣」給花蓮民眾，可在花蓮、台東特約店家折抵消費。

花蓮縣府行研處長吳昆儒指出，不管是在地人還是遊客領取金幣，都是希望能刺激更多人消費，不過下雨造成土石泥流，蘇花公路與台鐵都被影響，對觀光市場來說非常嚴峻。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，七月住房率維持在二成二到二成五，主因是有夏戀嘉年華等活動加持，未料又遇鐵公路被土石泥流阻斷，雖然船運可行，但搭船要花三、四個小時，有多少遊客願意搭船？