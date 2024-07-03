學者：蘇花公路鬆動土石要穩定 至少10年

四○三強震導致蘇花公路邊坡不穩定，只要出現豪大雨，就易落石或土石流，東區養護工程分局大嘆，工人搶修要冒著被落石砸到的生命危險，都是千拜託萬拜託，才能請人進場搶修。學者坦言，鬆動的土石要穩定，可能至少要花上十年，且土石大多從高山上掉下來，很難避免，只能「盡人事聽天命」。

公路局前天指示東區養護工程分局，把蘇花公路封路管理值下修，只要雨量接近到以前的百分之八十，搶修人車就立即進駐到易致災點。工程人員坦言，目前高度一千公尺以上邊坡土石都比較不穩定，一下雨就讓人心驚膽跳。

東區養護工程分局也感嘆，大小落石不斷，連工人都不願意做，都是千拜託萬拜託，道德勸說才能請工人進場搶修。由於於強降雨難預測，公路局有此明確指示作法，第一線人員搶修準備提早因應，才能有更充裕時間。

國立東華大學自然資源與環境學系教授劉瑩三指出，過往地震後，鬆動的土石要穩定，可能要十年時間，甚至要花上廿、卅年，須視邊坡情況而定。由於邊坡不穩定，又發生短延時強降雨，三小時雨量就破百毫米，對於鬆軟土石來說，會發生土石流是很正常的現象，造成鐵公路受阻。

劉瑩三表示，政府針對易坍方路段須長期規畫，鐵公路沿線何處崩塌嚴重，判斷土石的流動，能預防的趕快先做，盡量不影響鐵公路通行。不過蘇花公路旁的山勢很高、邊坡很陡，坡度有卅度以上，有的山坡甚至達到六十度，土石又大多來自高山上，對於鐵公路單位只能監測，「盡人事聽天命」。

蘇花公路遇雨易坍也凸顯「蘇花公路安全提升計畫」急迫性，B段原本地方沒有共識，地震「助攻」下，吾谷子部落上周六率先開會通過，現只等最後一個克尼布部落點頭。

蘇花改工程處長李宗仁說，前天聯繫克尼布部落會議主席，敲定本月十六日再到部落說明工程內容，也請主席協助邀家戶多多出席，希望若地方有共識，下月就能再開部落會議投票。