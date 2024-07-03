搶修15年／阿里山小火車 周六全線復駛

阿里山林業鐵路因莫拉克颱風重創，歷經十五年搶修，七月六日恢復全線通車，昨天下午二時開放訂票，短短廿分鐘內，七月十日之前嘉義直達阿里山班車的車票被搶訂一空，展現超高人氣。

地方及觀光界期待林鐵復駛能振興觀光，嘉義大學行銷與觀光管理學系教授蕭至惠認為，除拚觀光，更應思考沿線環境保護，正視林鐵永續經營的問題。

一一二歲的阿里山林業鐵路是台灣唯一仍在營運的高山森林鐵路，二○○九年因莫拉克颱風重創而停駛，後又接連遭遇風災，經多年搶修，目前從嘉義站行駛至奮起湖再往上兩站十字路站，七月六日起全線復駛，從嘉義車站一路搭到阿里山車站，總車程約五小時。

首航阿里山號四節車廂共八十五個座位，嘉義車站到阿里山車站，全票六百元、半票三百元。未來每日行駛四班次列車，上午九時、十時分別從嘉義車站開往十字路車站、阿里山車站；上午十一時五十分阿里山車站開往嘉義車站、下午二時十字路車站開往嘉義車站。