公費癌篩檢 新增胃癌 10縣市下月試辦

成人公費癌症篩檢將從五癌擴至六癌，擬新增納入胃癌幽門桿菌篩檢。國健署長吳昭軍說，健保八月將放寬幽門桿菌除菌藥物給付，減輕預算壓力，日前邀集縣市政府討論，最慢下月初展開試辦計畫，共十縣市參與，轄內四十五至七十四歲民眾免費接受「胃幽門螺旋桿菌糞便檢查」。

癌症登記報告顯示，每年新增四千名胃癌個案，其中近九成是幽門桿菌所致。健保署長石崇良昨表示，賴清德總統健康台灣政策，針對癌症防治提出三大重點，健保署主責癌症藥物，癌症篩檢是另一重點，除現行乳癌、口腔癌、子宮頸癌、大腸癌、肺癌外，衛福部研擬將胃癌納入第六癌篩檢。

「感染幽門桿菌，將造成胃部發炎、潰瘍，最終惡化為胃癌。」吳昭軍說，衛福部曾在全台十二縣市執行除菌計畫，因採呼氣法檢查，耗用較多人力，相較之下，大便抗原檢測較簡易，可簡化篩檢流程。國健署六月邀集縣市衛生局舉辦說明會，原規畫四至六縣市先試辦胃癌普篩，但反應熱烈，最後共十縣市共襄盛舉。

至於免費篩檢對象將比照大腸癌篩檢，鎖定四十五至七十五歲族群，同樣採取糞便篩檢。

依健保給付規定，想確診消化性潰瘍，必須接受胃鏡檢查或上消化道Ｘ光檢，因此規範不合時宜，讓許多自費健檢發現幽門桿菌的民眾，必須重做胃鏡，才能獲得給付。

為此，健保署放寬相關規定，八月一日起以呼氣碳十三、糞便抗原檢查等方式，發現幽門桿菌陽性，均能獲得給付，全國預估五萬人受惠，整體財務衝擊約三六○○萬至三七○○萬元。