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籌癌藥基金 衛福部擬徵酒捐

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

賴清德總統承諾將設置百億規模癌藥基金，衛福部規畫三年內逐步在健保內編列預算，專用於癌症新藥暫時性支付，同時尋求癌症新藥基金財源，預計將開徵「酒捐」。

另外，將於今年底前訂出「癌症新藥暫時性支付專款作業要點」，健保署長石崇良表示，預計維持每年在總額之外編列一百億預算，納入具有醫療迫切需求、治療潛力的新藥。

石崇良表示，糖捐、菸捐、酒捐均為健保法規定的財務來源，菸捐因已開徵，不屬於新財務來源，糖捐則因徵收較難執行，如各項食品、手搖飲應如何徵集，有其難度。為此，健保署研議，針對烈酒開徵酒捐，酒品多為瓶裝，徵稅實務上相對可行。

病友團體建議，只要修正癌症防治法第十六條，就可賦予癌藥基金預算。石崇良說，政府設置基金，並非單條修法即可，依「財政紀律法」，成立基金需有國庫撥補以外的財源，健保法明定，可以「酒品健康捐」作為健保基金財務來源，健保署將朝此方向研擬，以「酒捐」挹注，成立獨立於健保總額外的癌藥基金。

台灣醫藥品法規學會理事長康照洲表示，酗酒有礙健康，需要抑制，但普遍徵收「酒捐」恐引發民怨，建議從單價、酒精濃度較高的酒品開始徵收。至於價格較低、民生需求高的米酒、啤酒等不必徵收，才不會引起民眾反彈。

健保署將於今年底前訂定「癌症新藥暫時性支付專款作業要點」規範，經專家會議審查，針對具醫療迫切需求及治療潛力，但臨床效益、財務衝擊評估不確定之藥品或新適應症，採取暫時性支付，每年維持百億預算。另在病友用藥期間蒐集一點五至二年的真實世界數據，作為療效評估。

修法成立癌藥基金之前，健保署規畫先爭取公務預算撥入全民健康保險基金，指定用於癌症新藥暫時性支付，預估民國一一四年編列五十億元至六十億元預算，一一五年編列九十億元預算，並於一一六年達到一百億元規模。

不過，立法委員王正旭表示，癌藥基金規模應達千億，百億癌藥基金規模遠遠不足，以肺癌藥物為例，若納入所有符合適應症病人，粗估就需六百餘億。

健保署 癌症防治法 財務

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